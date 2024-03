「ハルカス300」キャラクター「あべのべあ」モチーフ！クラスター「AIあべのべあ」

クラスターは、近鉄不動産と構築したメタバース空間バーチャルあべのハルカスにて、OpenAI社が開発・提要する大規模言語モデルを活用した会話型生成AI「AIあべのべあ」を導入!

バーチャル空間におけるまったく新しい接客サービスを体験できます。

クラスター「AIあべのべあ」

KV (C)近鉄不動産株式会社(C)Cluster,Inc.

ワールドURL:

https://cluster.mu/w/3c27af02-aec4-433f-bca1-084388f1f969

昨今、デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した人手不足や働き手の負担軽減の課題の解決が期待されている中、AI接客サービスへの注目はますます高まっています。

今回導入する会話型生成AI「AIあべのべあ」は、あべのハルカスの展望台「ハルカス300」のキャラクターである「あべのべあ」をモチーフとし、お客さまのご質問に対し自動で回答を生成し、日常会話を楽しむことが可能です。

バーチャルあべのハルカスの案内だけでなく、リアルのあべのハルカスの魅力も伝えられます。

AI導入に伴う人手不足などの課題解決の実証実験としての側面だけではなく、来場者に楽しさや癒しを与えるなど、バーチャル空間内の双方向コミュニケーションにおける新しい可能性が期待できます。

また、「AIあべのべあ」の導入と併せて、バーチャルあべのハルカス内に「あべのべあの部屋」をオープンします。

こちらは「あべのべあ」が過ごすバーチャルあべのハルカス内の部屋というコンセプトの空間です。

「あべのべあの部屋」を楽しんでいただくことに加え、設置されている家具等のクラフトアイテムは、実際に購入できます。

購入したアイテムは、cluster内の「ワールドクラフト」内で使用可能で、「あべのべあの部屋」の外でも「あべのべあ」の世界観を楽しめます。

さらに、2024年3月7日にはリアルのあべのハルカス開業10周年のイベントと連動した新コンテンツを導入しました。

会話型生成AI「AIあべのべあ」 について

I. バーチャルあべのハルカス内の各ワールドに出現

バーチャルあべのハルカス内の各ワールドに、「AIあべのべあ」が出現します。

出現場所は、「あべのべあの部屋」の壁面モニターに位置情報が掲示されており、いつでも確認できます。

II. 自動で回答が生成され、会話が可能

「AIあべのべあ」にチャット機能を用いて話しかけると、OpenAI社が開発・提供する大規模言語モデルを活用した会話型生成AIによって自動で会話を生成し、コミュニケーションを取ることが出来ます。

日常会話に加え、バーチャルあべのハルカスの案内を行い、リアルとバーチャルのあべのハルカスの魅力をお伝えします。

III. 複数言語に対応

「AIあべのべあ」は、日本語のほか、英語や中国語等の複数の言語で楽しめます。

AIを用いたメタバース空間内のアバター接客サービスは、これまで多くの法人様からの要望を受け、実装に向けて開発を進めて参りました。

今回の「バーチャルあべのハルカス」での実装が初となります。

ぜひ多くの皆様にお試しいただけますと幸いです。

あべのべあの部屋 (C)近鉄不動産株式会社(C)Cluster,Inc.

●「あべのべあの部屋」について

I. 「あべのべあ」を楽しめる空間

「あべのべあ」が過ごすバーチャルあべのハルカス内の部屋を表現しました。

細部のデザインまでこだわり、どこを撮影しても「あべのべあ」の愛らしさを感じていただけます。

II. 「あべのべあの部屋」公式クラフトアイテム

「あべのべあの部屋」の家具は、クラフトアイテムとして200CC(クラスターコイン)で購入できます。

購入したクラフトアイテムは、cluster内で自身が制作されているワールドクラフト内に設置可能で、「あべのべあの部屋」外でも「あべのべあ」を楽しめます。

ストア画像 (C)近鉄不動産株式会社(C)Cluster,Inc.

・バーチャルあべのハルカス「10周年連動企画」について

バーチャルあべのハルカス「10周年連動企画」 (C)近鉄不動産株式会社(C)Cluster,Inc.

(1)「エッジ・ザ・ジェットコースター(展望台エリア/有料)」

エッジ・ザ・ジェットコースター (C)近鉄不動産株式会社(C)Cluster,Inc.

エッジ・ザ・ハルカスをバーチャルでオマージュ

https://www.abenoharukas-300.jp/observatory/edge/

あべのハルカスの「EDGE THE HARUKAS(エッジ・ザ・ハルカス)」をモチーフに制作した有料アトラクション。

風音や高低差、うねりのあるレールを用いた本格的なジェットコースターです。

乗車チケット:500CC(クラスターコイン) ※購入から3か月乗り放題

「EDGE THE HARUKAS(エッジ・ザ・ハルカス)」は、リアルのあべのハルカスの地上300mのビル最頂端部となる外周ガラスの上部に設置された、幅約60cm、長さ20mのデッキの上を、命綱を装着して歩き、スリルを味わうアトラクション。

超高層ビルから真下をのぞくことができるぎりぎりの場所に身一つで立ち、さえぎるものが何もない状態で360度の絶景と、はるか眼下に広がる街並みを全身で体感できます。

これをバーチャルのあべのハルカスでも再現し、ハラハラドキドキの体験を味わえます。

(2)「ハルカス・ゴンドラ(展望台エリア/無料)」

ハルカス・ゴンドラ (C)近鉄不動産株式会社(C)Cluster,Inc.

あべのハルカスにあるビルメンテナンス用ゴンドラをモチーフに制作したアトラクション。

ゴンドラに乗りながら、外壁ガラスの窓ふき体験ゲームで得点を競い合うことができます。

たくさん拭いた人に対してスコアが表示され、コンプリートすると「お掃除マスター」の称号が与えられるので、ぜひ「お掃除マスター」を目指してみてください!さらにランキングが毎週更新!トップ30位の方が掲載されます。

(3)「Jumping!元気マン(てんしばエリア/無料)」

Jumping!元気マン (C)近鉄不動産株式会社(C)Cluster,Inc.

てんしばで元気になれる!特別企画。

バーチャルあべのハルカスのてんしばエリアに設置されたアスレチックゲーム。

てんしばエリアに点在する「パワー」を集めることで、アバターのスピードやジャンプ力がアップします。

【CC(クラスターコイン)について】

CC(クラスターコイン)は、cluster上でチケットやクラフトアイテムを購入する際に使用する通貨です。

クラスターコインは、clusterのアプリ内から購入できます。

「あべのべあ」のプロフィール

地上300メートルの空に住む「空もよう」のくま。

空のようにおおらかで、雲のように気ままな性格。

やさしくて、のんびり屋。

ゆったりとした「空じかん」の中で暮らしているので、寝ることが大好き。

好きな食べ物は雲。

虹の上を歩くことができる。

お天気が変わると、カラダの「空もよう」が変わることがある。

誕生日:8月30日

【バーチャルあべのハルカスへのアクセス方法】

パソコン(Windows, Mac)やスマートフォン、VRデバイスから参加(アクセス)できます。

※使用機器に合わせたclusterアプリのインストールと、clusterのアカウント作成が必要です。

(1) 専用ページ(

https://cluster.mu/

)にアクセスし、アプリケーション「cluster」をダウンロード。

(2) 画面の案内に従って、アカウント登録(無料)。

(3) ログイン後、バーチャルあべのハルカスのワールドを検索し参加。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ハルカス300」キャラクター「あべのべあ」モチーフ!クラスター「AIあべのべあ」 appeared first on Dtimes.