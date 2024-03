沖縄本島・宮古島・和装の3プラン追加！Cli'O mariage(クリオマリアージュ) ウエディングフォトプラン

クリオマリアージュは、新たに沖縄本島・宮古島・和装プランの3つのウエディングフォトプランを追加しました。

クリオマリアージュ ウエディングフォトプラン

店舗名 :Cli’O mariage(クリオマリアージュ)

所在地 :〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル1F

営業時間:10:30〜19:00(完全予約制)

定休日 :水曜(祝日営業)

▼フォトプラン詳細ページ

https://www.cliomariage.com/photo/

沖縄本島プラン

Cli’O mariage × P-style wedding コラボレーションフォトウエディングとなります。

読谷村での撮影で、ご希望によってアレンジも可能です。

荒天の場合も素敵なスタジオを用意しています。

価格:198,000円(税込)〜

宮古島プラン

青い空と広い海、島を彩る植物たち!最高のロケーションで撮影が可能です。

荒天の場合も素敵なスタジオを用意しています。

価格:198,000円(税込)〜

新和装プラン

日本人女性の憧れ「白無垢」や和装の中でも最も人気がある「色掛下」をコーディネートで楽しめる和装のフォトプランです。

価格:198,500(税込)〜

※詳細はホームページや公式LINEから直接お問い合わせが可能です。

HP :

https://www.cliomariage.com/photo/

公式LINE:

https://page.line.me/216kdaat?openQrModal=true

