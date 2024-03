ラグビー日本代表 姫野和樹選手登場！トヨタ自動車「COROLLA ROAD TRIP MEMORIES」第3弾

トヨタ自動車は、人生のターニングポイントを迎えた人が、カローラシリーズで旅するプロジェクト「COROLLA ROAD TRIP MEMORIES」の第3弾開始しました。

トヨタ自動車「COROLLA ROAD TRIP MEMORIES」

特設サイト:

https://toyota.jp/info/corollabrand/roadtrip3/

第3弾では、ラグビー日本代表として国内ラグビーシーンを牽引する姫野和樹選手が、トレーニング後のちょっとしたオフの時間に、自分の心と身体を整え、次の試合に向けて士気を高めるべく、「メモリー」(=思い出や思い入れ)のあふれる場所へカローラ クロスとともに旅をします。

「COROLLA ROAD TRIP MEMORIES」第3弾は、姫野選手のチームの練習場のある愛知県豊田市から、姫野選手が生まれ、そしてラグビーを始めた街である名古屋市ヘ、カローラ クロスで向かい、自身の“原点”と“進化”に向き合う企画です。

連日熱戦に挑み続け、ラグビー日本代表では主将を務めた姫野選手が自身の人生とラグビー生活の“原点”を訪れ、これまでの人生を振り返り、選手として、人間としてどのような進化を遂げていきたいかに向き合い、その様子を写真に収めていきます。

3月29日(金)より特設サイトにて、今回の旅の様子を記録した動画を見ることができます。

姫野和樹選手が“原点”と“進化”に向き合う様子をご覧いただけるコンテンツを、3月29日(金)より特設サイトにて公開!

・姫野選手が“原点”の地で「メモリー」に思いを馳せている姿を収めた動画を公開

姫野選手とカローラ クロス

母校に訪れ当時を思い出す姫野選手

教室で当時を振り返る姫野選手

トレーニングに励む姫野選手

特設サイトでは姫野選手が、人生とラグビー生活における思い出の地をカローラ クロスで巡り、自身の原点と進化に対して向き合う様子を収めた動画が公開されます。

さらに撮影の裏側の様子や今回の旅で姫野さんが実感したこと、今後の展望等を伺ったインタビュー・メイキング動画も見ることができます。

自身の原点について思い出を振り返りながら巡り、過去から現在、そして未来へと、変わらない事と進化する事に思いを馳せる姫野選手の姿にご注目です。

・姫野選手の原点と進化を解き明かす。

撮影の裏側に密着した記事コンテンツ

今回の撮影の裏側に迫る記事を見ることができます。

「メモリー」を通して、ラグビー日本代表・主将を務めるに至った姫野選手の原点やこれまでのラグビー生活における軌跡、今後の進化に関して、カローラ クロスと自身を重ねながら深ぼっていく内容となっており、記事を読めば動画をより一層楽しめます。

姫野和樹選手インタビュー(抜粋)

<広い車内空間で姫野選手も快適な走行を体験「体が大きい僕でもゆったり快適」>

カローラ クロスは車内の天井が高く、足元も広いので、体が大きい僕でもゆったり快適に過ごすことができました!また走行中は本当にエンジンがついているのか不安になるくらいに静かだったので、乗り心地のいい車だなと思いました。

<姫野選手の車選びの基準は「広さ」と「高級感」>

車選びの基準は車内の広さに加えて、高級感のあるデザインであることです。

また休日は趣味のカフェ巡りをよくするので、小回りが効く操作感があると嬉しいです。

カローラ クロスは広々としたスペースで、良いレザーが採用されているので、ラグジュアリーさを感じました。

乗っていて居心地のいい空間ですね。

<姫野選手から太鼓判「カローラ クロスは車内が快適なので、長距離運転向き」>

カローラ クロスは運転しやすい空間デザインで走行中もとても静かなので、どこか遠くへドライブしたくなりますね。

とにかく車内が快適なので、長距離運転にとても向いていると思います。

何か考え事をしながらどこか遠くの海岸に行きたいです。

<姫野選手とラグビーとの出会い。

そして今も変わらないラグビーに対する“ピュアな”想い>

僕はもともと体が大きい子どもだったので、中学に入学したばかりのとき、先輩方がバチバチのコンタクトプレーをしている様子を見て、ここなら自分も活躍できるかも知れないと思い、仮入部してそのまま入部しました。

当時から純粋にラグビーを楽しんでいましたが、その気持ちは今も変わらないです。

大人になると責任やプレッシャーがのしかかり、物事を純粋に楽しむことが難しくなる気がするのですが、ラグビーに対するピュアな気持ちは今も変わらず持ち続けています。

<大きく変わったラグビーへの向き合い方…思い出の校庭を見て「当時の自分に発破をかけたい」>

ラグビーに対する想いや気持ちは今も変わりませんが、向き合い方は大きく変わりました。

昔はただ楽しければいいと、純粋にラグビーを楽しむ気持ちのみ持っていましたが、今は違います。

僕は“プロとして”、“ラグビーで飯を食っている”ので、向き合い方はよりストイックになったと思います。

今日、思い出の校庭を見て「お前も強くなったな。

でもまだまだ道半ばだから頑張れよ。

」と当時の自分に声を掛けたいですね。

(笑)

<カローラ クロスでのドライブは“タイムトラベル”!?「一貫性を持って進化をし続ける」>

今の自分が生きている場所と過去の場所をドライブし、本当にタイムトラベルをしたかの様な旅を体験することができました。

ラグビー選手としては変わらずラグビーを楽しむ気持ちで、常にハイパフォーマンスを出せるように一貫性を持ちたいです。

今後のキャリアに向けて、自分のルーツを改めて知れたこと、過去のピュアな気持ちを再確認できたので、変わらないコトを大事にしながら、今後も人間として、選手として進化を続けていきたいです。

姫野和樹選手の紹介

1994年、愛知県生まれ。

プロ・ラグビー選手。

リーグワン・トヨタヴェルブリッツ所属。

ラグビー日本代表。

ポジションはNo.8、フランカー。

中学からラグビーを始める。

春日丘高校(現・中部大学春日丘高校)、帝京大学を経て、2017年、社会人ラグビーリーグ、トップリーグ(現・リーグワン)のトヨタ自動車ヴェルブリッツへ入団し、1年目からキャプテンに任命されチームの中心選手に。

2021年には、ニュージーランドの名門チーム・ハイランダーズに期限付き移籍。

世界最高峰リーグ、スーパーラグビーに参戦し“ルーキー・オブ・ザ・イヤー(新人賞)”を獲得。

ラグビーワールドカップでの活躍など、日本ラグビーを代表するプレーヤーとして活躍中。

姫野和樹選手

カローラ クロスの紹介(今回登場する車種)

時代とともに挑戦・進化を重ねてきたカローラシリーズにおいて、これからの時代に求められる機能・性能を凝縮したカローラ初のSUVです。

アウトドアにも便利な広い室内空間と、都会的で上質な内外装デザインを採用。

レジャーから街乗りまで幅広いシーンで活躍する高いユーティリティを備えています。

クラストップレベルの低燃費も魅力です。

カローラ クロス

Photo:Z(ハイブリッド車・2WD)。

ボディカラーのアティチュードブラックマイカ〈218〉×マッシブグレー〈1L6〉[M10]はメーカーオプション。

内装色はブルー。

オプション装着車。

