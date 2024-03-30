¤³¤ó¤Ê¤ÎÂÇ¤Æ¤Í¡¼¤è¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¤ÎËâµå¡È²£¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡É¤ËÁê¼êÂÇ¼Ô¤âÄü¤á¤¿É½¾ð¤Î½Ö´Ö
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡Ý3¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê3·î29Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛËâµå¡¦²£³ê¤ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â´°Á´¤ËÄü¤á¤¿½Ö´Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥ß¥é¡¼Åê¼ê¤¬¶Ã¤¤ÎËâµå¤òÅê¤¸¤¿¡£¿¿²£¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿Áê¼ê¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤ª¼ê¾å¤²¤À¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÄü¤á¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀèÈ¯±¦ÏÓ¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬159¥¥í¤Î¹ëÏÓ¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é11¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤À¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó½éÀèÈ¯¤Î¥ß¥é¡¼¤Ï½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¡¢¾×·â¤ÎàËâµåá¤Ï¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥É¥Î¥Ð¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¥«¡¼¥Ö¤Î¤ï¤º¤«2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¿¿¤óÃæ¤«¤é¿¿²£¤Ë¶Ê¤¬¤ë¾×·â¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ï´°Á´¤Ë¶õ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿¤óÃæ¤«¤é¿¿²£¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ì¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤ÎËâµå¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥¹¥ß¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¤ÎËâµå¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿ABEMA»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¿º£¤Îµå£÷£÷£÷¡×¡Ö²£¤Ë³ê¤Ã¤¿¤¾£÷¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÄü¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÖÊá¼ê¤è¤¯¼è¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÎÉ¤¤µå¡×¡ÖÊÑ²½¤¨¤°¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤Ë11Ã¥»°¿¶¤Ç¼ºÅÀ0¤Î´°àú¤ÊÅêµå¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É»«¤¤Èñ¨¡¹¤È¤·¤¿¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿É½¾ð¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Çº£Ç¯25ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥é¡¼¤Î²÷Åê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ï6¡Ý3¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬²÷¾¡¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÇ·â¿Ø¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë