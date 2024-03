ブランドアクセサリーを展開する「デルークス」は4月14日(日)まで使用可能な送料無料クーポンコードを発行!

デルークス「新生活応援キャンペーン」

開催期間:3月27日(水)0:00〜4月14日(日)23:59

条件 :1,000円以上の購入の場合に対象 ※1人1回のみ使用可能

キャンペーンURL:https://alavel.net/pages/2024springca

ブランドアクセサリーを展開する「デルークス」は、4月14日(日)まで使用可能な送料無料クーポンコードを発行。

何かと出費が嵩む新春にもアクセサリーを身に着けてオシャレ&相方と繋がってもらいたいという想いから送料無料キャンペーンを実施しています。

※キャンペーンページにてクーポン適用リンクを押すか、会計時にクーポンコードを入力する事で送料無料となります

取扱い商品の一部を案内

シーンレスで場所や場面を問わずに着けやすい人気のフープデザインを採用しました。

アレルギー対応で肌への負担も少なく着けられるピアスとしてオススメします!

4デザイン、3サイズでシルバーカラーとゴールカラーの2色を展開。

大きめから小さめまで取り揃えているので、メンズでもウィメンズでも使えて、ペアアイテムとしてもオススメです。

また、アレルギー対応なのでプレゼントとしても喜ばれること間違いなし。

ポストを留めるための挟み込みを本体に直接削り出して作る事で、通常のポストを挟み込む出っ張り部分が無くなり、よりシンプルスタイリッシュになり、挟み込み部分だけが折れてしまうなんて事も無ければ、スタッドピアスのようにキャッチを無くすこともありません。

『毎日使ってほしい』をテーマに肌に優しい素材で、使う人のことを考えた機能性とデザイン性を両立させ、洗練された完全オリジナルブランドのアイテムとなっています。

商品詳細

本体サイズ(直径※ポストが無い部分)

大 23mm前後

中 17.5mm前後

小 13mm前後

※デザインによって直径は異なります。

素材:SUS316L サージカルステンレス ※GOLDはIP COATING

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 送料無料クーポンコード発行!デルークス「新生活応援キャンペーン」 appeared first on Dtimes.