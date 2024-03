親しみやすく楽しいバーガー型のチョコスナック！ブルボン「エブリバーガーココアバニラ」

ブルボンは、親しみやすく楽しいバーガー型のチョコスナック「エブリバーガーココアバニラ」を新発売しました。

ブルボン「エブリバーガーココアバニラ」

商品名 :エブリバーガーココアバニラ

内容量 :61g

発売日 :2024年3月26日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

「エブリバーガーココアバニラ」は、サクサクのココアビスケットでホワイトチョコレートをサンドした、見た目にかわいいチョコスナックです。

ビスケット生地にココアパウダーを練り込むことで甘さのキレが良く、連食性のある味わいに仕上げました。

また、フタの裏に塗り絵ができる間違い探しを付け、遊びの楽しさを加えました。

ココアとバニラのなじみ深いおいしさを楽しめます。

