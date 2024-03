新生児と添い寝ができる折りたたみ式！neomamaismベッドインベッド

ママをハッピーにするベビー用品ブランド「neomamaism(ネオママイズム)」は「ベッドインベッド」を公式オンライストアと楽天市場、Amazonにて予約販売受付中です。

neomamaismベッドインベッド

販売価格:公式オンラインストア11,250円、その他12,750円(税・送料込み)

Dove Gray(グレー)、Oyster White(ホワイト)、Smoke Pink(ピンク)

公式オンラインストア

ベッドインベッド

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/neomamaism/nb21bbdg/

Amazon



ママをハッピーにするベビー用品ブランド「neomamaism(ネオママイズム)」が、全カラー完売となっていた「ベッドインベッド」を公式オンライストアと楽天市場、Amazonにて予約販売を開始。

商品の発送は3月25日〜3月末までを予定しています。

予約注文および入金確認できた順に、入荷次第発送の手配がすすめられます。

「neomamaism(ネオママイズム)」とは

ネオママイズムは、ママになっても「自分自身も大切にしてほしい」そんなメッセージを込めた商品をお届けしており、お子さまにとっての安全第一と、ママがときめくデザインをコンセプトに商品を開発しています。

ベッドインベッドについて

ネオママイズムのベッドインベッドは、楽天市場のベビーベッドランキングで常に一位を獲得するなど、InstagramなどのSNSを中心にママたちの口コミで人気が広まりました。

新生児〜1歳半までの赤ちゃんのための『折りたたみ式ベッドインベッド』です。

夜は寝室、昼はリビングで!軽量&コンパクトな折り畳み式で省スペース。

汚れても洗濯機で丸洗いできるのでお手入れも手間いらず。

外出時に便利なバッグ型の専用ケース付きで、里帰り出産やお食い初めなどの外出時にも便利です。

【機能性一覧】

●通気性のよい3Dエアーメッシュ生地を採用し、汗をかきやすい赤ちゃんも快適に過ごせる。

●傾斜調節機能で新生児期に多いミルクの吐き戻しを防止することで、お世話が楽になる。

●窒息死亡事故の原因となりやすいクッション材を使用せず、柔らかすぎない適度なクッション性を実現。

●頭部と脚部の二箇所のしっかりとした「PPフレーム構造」で添い寝中の圧迫から赤ちゃんを守る。

●リビングのフローリングや畳などの上にそのまま置いて使用できるので、家事をする間も目の届く場所に赤ちゃんの定位置を簡単につくれる。

※必ず平らな安定した場所への設置をお願いします。

●使用月齢目安が『新生児〜18ヶ月』と一般的なベッドインベッドよりベッドとしての使用期間が長い。

●折りたたみ式かつ軽量、外出時にも便利なバッグ型ケース付き。

●耐荷重20KG、ホルムアルデヒド含有量検査済み。

●フレームを外せば洗濯機でじゃぶじゃぶ洗えて、乾くのが早い!

