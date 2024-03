モントワールは、モランボンとの共同企画にて「モランボン ジャン 焼肉の生だれ風味 スナック」を2024年4月1日に発売します。

モントワール×モランボン「ジャン 焼肉の生だれ風味 スナック」

容量 :60g

販売チャネル:量販店、ドラッグストア、小売店など

希望小売価格:130円(税込)

モランボンのロングセラー商品「ジャン 焼肉の生だれ」が2024年2月に45周年を迎えたことから、今回初めてお菓子との共同企画が実現。

モランボン監修の元、焼肉のたれの味と親和性の高いスナック2品が発売されます。

「ジャン 焼肉の生だれ」のうま味、コク、風味を再現したオリジナルのたれを使用して仕上げたスナック。

一口食べるとうま味が口いっぱいに広がり、一度食べ始めると止まらない!やみつきになるスナックです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post うま味、コク、風味を再現したスナック!モントワール×モランボン「ジャン 焼肉の生だれ風味 スナック」 appeared first on Dtimes.