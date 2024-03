文藝春秋は、米国を代表する作家、スティーヴン・キングの小説『ビリー・サマーズ 上・下』の刊行を4月8日に予定しています。

スティーヴン・キング『ビリー・サマーズ 上・下』

書名:『S・キング50周年たっぷり試し読み 「ビリー・サマーズ」ガイドブック』

編者:文藝春秋電子書籍編集部

価格:無料

配信開始日:3月25日(月)

(※『ビリー・サマーズ 上・下』紙書籍版ならびに電子書籍版は、4月8日発売予定です。)

配信電子書店:Kindleストア、Apple Books、楽天Kobo、ReaderStore、紀伊國屋書店Kinoppy、BookLive!、honto他、電子書籍を配信している主要書店

商品URL:https://books.bunshun.jp/ud/book/num/1692149200000000000M

凄腕の殺し屋ビリーが受けた「最後の仕事」

なんと標的を待つために小説家を装うことに!?

2023年、作家デビュー50周年を迎えた巨匠による、企みに満ちたクライム・ノベルです。

また、同作の刊行に先立ち、電子書籍『デビュー50周年!たっぷり試し読み「ビリー・サマーズ」ガイドブック』を無料配信します。

訳者・白石朗氏と担当編集者による読みどころ解説本編2章ぶんの試し読み文藝春秋より刊行しているスティーヴン・キングの作品紹介

以上の内容を収録した、大作『ビリー・サマーズ』への、格好の入門コンテンツとなっています。

76歳にして衰えを知らない「モダン・ホラーの帝王」スティーヴン・キングの創作活動。

『ビリー・サマーズ』は、1月刊の文庫版『アウトサイダー 上・下』に続き、2023年2作目の邦訳作品刊行となりますが、今後も、

夏:文庫オリジナル長篇『レイター(仮)』秋:新作+レア作品の日本独自中篇集『エレヴェイション/コロラド・キッド/ライディング・ザ・ブレット(仮)』冬:全米100万部、コロナ禍でキングがもっとも書きたかったファンタジー超大作『フェアリーテイル(仮)』

の3作を続々刊行予定です。

スティーヴン・キングについて



1947年、米国メイン州ポートランド生まれ。

英語教師のかたわら小説の執筆を続け、1974年『キャリー』で作家デビュー。

専業小説家となってベストセラーを連発し、「モダン・ホラー」の旗手となる。

以来50冊以上の本を出版し、ブラム・ストーカー賞、世界幻想文学大賞、エドガー賞、米国ナショナル・ブック・ファウンデーション・メダルなど多数の賞を受賞する。

『スタンド・バイ・ミー』『ショーシャンクの空に』『IT』ほか映像化されて大ヒットを記録した作品も多く、世界で最も成功した作家のひとりといわれる。

