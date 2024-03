横須賀市 三笠公園で開催！大つけ麺博Presents よこすかラーメン艦隊 Supported by Rakuten

2024年4月12日(金)〜5月6日(月・祝)の毎週末に「大つけ麺博Presents よこすかラーメン艦隊 Supported by Rakuten」が横須賀市 三笠公園で開催されます。

期間中は週替わりで毎週8軒ずつ、合計32軒の名店が入れ替りで出店します。

全国各地の有名人気店が次々と横須賀の街にやって来ます。

タイトル : 大つけ麺博Presents よこすかラーメン艦隊 Supported by Rakuten

開催期間 : 第1陣 2024年4月12日(金)〜4月14日(日)

第2陣 2024年4月19日(金)〜4月21日(日)

第3陣 2024年4月26日(金)〜4月29日(月・祝)

第4陣 2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月・祝)

開催時間 : 土日祝:11時〜夜8時 ※金曜日:夕方5時〜夜8時

料金 : 入場無料 1杯950円 全店共通食券制

会場 : 横須賀市 三笠公園

企画・運営 : 株式会社ブルースモービル

主催 : よこすかラーメン艦隊実行委員会

後援 : 横須賀市

協賛 : 楽天グループ株式会社

協力 : 株式会社ヤチヨ・株式会社サガミ

また、地元の名店は普段食べることが出来ない、今回限りのコラボメニューや限定メニューで参戦。

さらに、持ち帰りが可能な冷凍ラーメンのブースも開設。

会場で食べて、自宅でも楽しさが味わえるという、横須賀市史上初めての大型ラーメンフェスとなっています。

大つけ麺博Presents よこすかラーメン艦隊 出店店舗

【第1陣】2024年4月12日(金)〜4月14日(日)

(1)らあめん元(東京)

(2)東京スタイル味噌ラーメン ど・みそ(東京)

(3)大宮まぜそば 誠治(埼玉)

(4)らぁ麺 しろ(横須賀)

(5)亀戸煮干中華蕎麦つきひ(東京)

(6)凌駕IDEA(長野) ※本来「E」はEにアキュート・アクセントを付した文字

(7)まぜそば さなじ(埼玉)

(8)喰海(広島)

【第2陣】2024年4月19日(金)〜4月21日(日)

(1)特濃のどぐろつけ麺 smile(三重)

(2)寿製麺よしかわ(埼玉)

(3)麺処 若武者(福島)

(4)煮干しそば平八(横須賀)

(5)味噌ラーメン 百庵(東京)

(6)我武者羅(東京)

(7)茨城豚そば 特龍本店(茨城)

(8)自家製麺竜葵(埼玉)

【第3陣】2024年4月26日(金)〜4月29日(月・祝)

(1)釜玉中華そばナポレオン軒(東京)

(2)らぁめん家 有坂(群馬)

(3)麺家太威(新潟)

(4)SHOWTIME-Ramen-(横須賀)

(5)Japanese Ramen 衝青天(広島)

(6)麦ちゃんラーメン feat. 純麦(東京)

(7)麺屋 つけ麺 太輔(東京)

(8)麺屋宗(東京)

【第4陣】2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月・祝)

(1)本家 第一旭(京都)

(2)横浜家系ラーメン大津家×チャイニーズレストラン凜(横須賀)

(3)ラーメン鷹の目(埼玉)

(4)らぁ麺SUNGO(横須賀)

(5)麺屋音(東京)

(6)博多ラーメン でぶちゃん(東京)

(7)麺屋愛心 本店(新潟)

(8)俺の生きる道(東京)

