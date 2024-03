「レゴ(R)ニンジャゴー」の「エレメントパワー・メカスーツシリーズ」より、「レゴ(R)ニンジャゴーカイのニンジャ・クライマーメカ」が登場!

期間限定イベント、アニメ新シリーズの配信決定など、情報が盛りだくさんです☆

「レゴ(R)ニンジャゴー」シリーズ

取扱店舗:レゴ(R)公式オンラインストア、全国のレゴ(R)ストア、レゴランド(R)・ジャパン・リゾート、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター東京、レゴランド(R)・ディスカバリー・センター大阪など

2024年3月1日(金)より「レゴ(R)ニンジャゴー」シリーズから、「カイのニンジャ・クライマーメカ」をはじめ、新製品シリーズが登場!

新製品の販売を記念し、「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート」のチケットや「レゴ(R)ニンジャゴー」グッズが当たるプレゼントキャンペーンが実施されます。

さらに、人気アニメ新シリーズ『レゴ(R)ニンジャゴードラゴンライジング』の待望のシーズン2が、2024年4月から配信決定!

「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート」と「レゴランド(R)・ディスカバリー・センター」では、「レゴ(R)ニンジャゴー」の世界に入り込める様々なイベントも開催中です☆

「レゴ(R)ニンジャゴー」とは

「レゴ(R)ニンジャゴー」は、「エレメントパワー」という特別な力をもつニンジャたちが、邪悪な敵から世界を守るために戦うアクション満載のシリーズです。

かっこいいメカ、ドラゴン、乗り物などをレゴ(R)ブロックで組み立てて、アニメの名場面を再現したり、新たな発想でオリジナルストーリーを創り出したり、自由自在に楽しめます。

「レゴ(R)ニンジャゴー カイのニンジャ・クライマーメカ」

価格:9,980円(税込)

発売日:2024年3月1日(金)

製品番号:71812

ピース数:623個

対象年齢:9歳以上

サイズ(完成時):(約)高さ25cmx長さ20cmx幅25cm

「エレメントパワー・メカスーツ」シリーズよりもさらに大型のメカ製品である「レゴ(R)ニンジャゴー カイのニンジャ・クライマーメカ」が登場!

炎系ニンジャ「カイ」のシンボルカラー・赤が際立つカッコいい大型のメカは、手足・胴体・頭が動き、背中には大型フック2個、手にはゴールデン大剣2本を装備しています。

コックピットにはミニフィギュア1体を乗せることができます。

大型ハンガーを使ってメカ本体をぶら下げることも可能!

「カイ」や「ジェイ」などミニフィギュア4体が付属しており、「カイ」たちと一緒に自分だけの冒険の世界を楽しめます。

「エレメントパワー・メカスーツ」シリーズ

「レゴ(R)ニンジャゴー」では、「エレメントパワー・メカスーツ」シリーズも販売中。

「エレメントパワー・メカスーツ」シリーズは、それぞれのメカスーツの手足や胴体パーツに互換性があり、パーツを組み替えて自分だけのオリジナルのメカスーツを創り出すことができます!

※各エレメントパワー・メカスーツは別売りです

レゴ(R)ニンジャゴー コールのエレメントパワー・メカスーツ

価格:2,980円(税込)

発売日:2024年1月1日(月)

製品番号:71806

ピース数:235個

対象年齢:7歳以上

サイズ(完成時):(約)高さ16cmx長さ14cmx幅18cm

ポーズが変えられる「コールのエレメントパワー・メカスーツ」。

「コール」と「オオカミマスクのウォリアー」のミニフィギュアも付いています!

レゴ(R)ニンジャゴー ソラのエレメントパワー・メカスーツ

価格:2,980円(税込)

発売日:2024年1月1日(月)

製品番号:71807

ピース数:209個

対象年齢:7歳以上

サイズ(完成時):(約)高さ18cmx長さ8cmx幅20cm

ピンクのパーツが華やかな「ソラのエレメントパワー・メカスーツ」。

「ソラ」と「オオカミマスクのクローウォリアー」のミニフィギュア付きです☆

レゴ(R)ニンジャゴー カイのエレメントパワー・メカスーツ

価格:4,280円(税込)

発売日:2024年1月1日(月)

製品番号:71808

ピース数:322個

対象年齢:7歳以上

サイズ(完成時):(約)高さ18cmx長さ18cmx幅21cm

「カイのエレメントパワー・メカスーツ」には、「オオカミマスク」のメカスーツもセットになっています。

ミニフィギュアも4体入っているので、さまざまなバトルシーンを再現できます☆

レゴ(R)ニンジャゴー プレゼントキャンペーン

応募期間:2024年3月1日(金)〜4月7日(日)

購入レシートの有効期間:2024年3月1日(金)0:00〜4月7日(日)23:59

景品:

【A賞】レゴランド(R)・ジャパン・リゾートチケット(1DAYパスポート)50組100名 ※大人/子ども各1名1組2枚

【B賞】レゴ(R)ニンジャゴー カイト 100名

【C賞】レゴ(R)ニンジャゴー リュック 100名

【D賞】レゴ(R)ニンジャゴー キーリング 100名

【E賞】レゴ®ニンジャゴー ワッペン 500名

レゴ(R)ニンジャゴー製品を税込2,000円以上購入して、キャンペーンサイトから応募できる、プレゼントキャンペーンを開催!

抽選で50組100名に「レゴランド(R)・ジャパン・リゾート」のチケットや、その他「レゴ(R)ニンジャゴー」グッズが当たります。

ニンジャ・ユナイトトレーニング・アカデミー2024

料金:無料

※パーク入場料金は別途

開催期間:2024年2月3日(土)〜5月6日(月・祝)

時間:平日10時〜17時/土・日・祝10時〜18時

会場:レゴランド(R)・ジャパン・リゾート「レゴ(R)ニンジャゴー・ワールド」他

レゴランド(R)・ジャパン・リゾート内「レゴ(R)ニンジャゴー・ワールドエリア」オープン5周年を記念し、「レゴ(R)ニンジャゴー」の世界観に没入できるイベント「ニンジャ・ユナイトトレーニング・アカデミー2024」が開催中です。

日本初となる、みて、さわって、遊べる体験型「レゴ(R)ニンジャゴーミュージアム」や、複数のアトラクションやクイズポイントのうち3つの体験をクリアすると、一人前のニンジャの証として限定ステッカーがもらえる「レゴ(R)ニンジャゴー・ワールドトレーニングラリー」などが楽しめます。

また、「レゴ(R)ニンジャゴー」新シリーズ「ドラゴンライジング」の新キャラクター「エリン」と「ソラ」などに会える「レゴ(R)ニンジャゴーキャラクター・グリーティング」などのスペシャルアクティビティにも注目です☆

アニメ新シリーズ『レゴ(R)ニンジャゴードラゴンライジング』シーズン2が配信決定!

配信開始:2024年4月5日(金)

『レゴ(R)ニンジャゴードラゴンライジング』シーズン2が、「レゴ(R)公式YouTubeチャンネル」での配信が決定!

Amazon prime video、Netflixでも順次配信開始予定です。

新たな闇の勢力による邪悪な計画を阻止すべく、「ロイド」「カイ」「エリン」「ソラ」たちが立ち上がります。

現在、シーズン2の予告編が配信されています。

シーズン2あらすじ

闇の力の新たなる邪悪な計画がはじまる…。

「ラズ」が”赤い月の儀式”で解放しようとしているのは、かつて世界を征服した悪のエレメント・マスター”封じられし5人”だった。

ニンジャたちは”封じられし5人”を阻止するため、修行の旅に出ることに!

ニンジャたち、伝説の”ライジング・ドラゴンの術”を習得し、世界の平和を守るのだ!

新製品やキャンペーン、アニメの新シーズンなど、「レゴ(R)ニンジャゴー」シリーズの新たなお楽しみが盛りだくさん!

「レゴ(R)ニンジャゴー」シリーズ新製品「レゴ(R)ニンジャゴーカイのニンジャ・クライマーメカ」は、2024年3月1日(金)より販売開始です。

