イイハナ・ドットコムから、2024年の母の日に向けた新商品が登場。

今回は「初めてお母さん」になる、一度きりで特別な「初めての母の日」に着目!

パパやおじいちゃん・おばあちゃんから感謝を伝える、一度きりの特別な母の日にもぴったりなギフトを提案します☆

イイハナ・ドットコム「母の日ギフト2024」

販売店舗:イイハナ・ドットコム

花とギフトの専門通販「イイハナ・ドットコム」にて、母の日に向けた新商品の販売がスタート。

母の日ギフトを100種以上取り揃えるイイハナ・ドットコムでは、1年で最も利用されるシーズンギフトです。

これまでは30代〜50代の方がお母さんへ贈るシーンを想定していましたが、今回は「初めてお母さん」になる、一度きりで特別な「初めての母の日」に着目!

母の日は「お母さんに感謝の意を伝える日」ですが、子どもからだけではなく、パパやおじいちゃん・おばあちゃんからも感謝を伝えられる商品も登場します。

2024年のラインナップは、鉢植えのオリーブ1種と鉢植えカーネーションと食品をセットにしたギフトが2種。

木や花の品質はもちろん、セットのパッケージデザインや味にもこだわり、「初めての母の日」にぴったりなギフトを揃えています☆

母の日 鉢植え「平和のシンボルツリー オリーブ」

価格:5,800円(税込)

花材:オリーブ6号

資材:母の日タグ、プラスチック化粧鉢、栽培説明書付き

「平和」が花言葉のオリーブは、母の日の贈り物にもぴったり。

シンボルツリーとして庭に植えれば、大きく育つオリーブを見るたびに初めての母の日を思い出して、家族で思い出を語るきっかけになりそうです☆

母の日 鉢植えセット「ME/NU Woman’s Base プロテイン3種 ギフトセット」

価格:5,300円(税込)

花材:鉢植え:カーネーション(赤)5号

資材:ラッピングシート、バスケット入り、栽培説明書付き

現代女性に不足しがちと言われる大切な栄養素を、デザート感覚でおいしく補給できるデザートプロテインとお花のセット。

葉酸や鉄分、タンパク質など、10種のミネラルやビタミンが配合されています。

母の日 鉢植えセット「オーシャンテール 北海道スープ5個入 最中」

価格:5,200円(税込)

花材:鉢植え:カーネーション(赤)5号

資材:ラッピングシート、バスケット入り、栽培説明書付き

自分の事は後回しにしがちなお母さんへ、マカロンと見間違えそうなかわいい見た目の野菜スープ最中をプレゼント。

お湯を注ぐだけで簡単に食べられる、野菜スープ最中5個がセットになっています。

手軽に美味しいものを食べてもらいたい、そんな思いが込められたセットです!

「初めての母の日」に特別な「ありがとう」を贈る、2024年の母の日ギフト。

イイハナ・ドットコムの「母の日ギフト2024」の紹介でした。

