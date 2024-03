富士急ハイランドにある「リサとガスパール タウン」にて、10周年フィナーレイベント「花×紡ぐ」を開催。

カラフルなお花といちごで春を堪能できる、フィナーレにぴったりなイベントです☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」10周年フィナーレイベント

開催期間:2024年2月23日(金・祝)〜2024年5月6日(月・祝)

富士急ハイランドにある「リサとガスパール タウン」は、「リサとガスパール」の絵本の舞台となるパリの街並みをモチーフにしたテーマエリア。

10周年イベントが開催され、2024年2月23日からは「花×紡ぐ」がテーマのフィナーレイベントがスタートします!

タウン内は華やかに装飾され、写真映えするフォトスポットが登場。

各店舗には春らしい限定メニューも用意し、オリジナルグッズが当たるキャンペーンも。

「花×紡ぐ」のテーマにぴったりな、カラフルなお花といちごで春を堪能できるイベントです☆

お花のカラフルフォトスポット

設置期間:2024年3月上旬ごろより設置

期間中、カラフルなグラデーションが可愛いお花の装飾で彩られる、タウンのメインシンボル「ピンクのカート」

タウン中央には、虹のお花が写真映えする「虹の横断歩道」のフォトスポットが登場し、思い出の記念撮影にもぴったりです!

いちご溢れる10周年フィナーレ限定メニュー

タウン内各店舗では、春らしい季節メニューが登場します。

レレ―ヴ サロン・ド・テの「賞味期限5分のイチゴのシュークリーム」や、お土産にもぴったりな10周年のオリジナルクリアボトルに入った「いちごミルク」など注目のメニューがたっぷり。

その他、春らしいいちごいっぱいのメニューが目白押しです☆

レレーヴ サロン・ド・テ

価格:

賞味期限イチゴ分!?のシュークリーム〜リサとガスパール10thオリジナル〜・1,600円

クロッフルソフト(イチゴ)・1300円

いちごミルク〜10周年記念ボトル付き〜・1,500円

お祝いアフタヌーンティースイーツセット(春Ver)・2人前 9,000円 ※3日前の要予約

「賞味期限5分のイチゴのシュークリーム」は、レレーヴ サロン・ド・テの絶品メニューです。

イチゴのカスタードと、いちごソースがたっぷりかかったソフトクリームが、温かいシュー生地は、相性抜群。

10周年のオリジナルクリアボトルに入った「いちごミルク」は、お土産にもおすすめです!

カフェ ブリオッシュ

価格:

イチゴのオールドファッション・350円

イチゴのチョコホーンデニッシュ・480円

フレッシュイチゴのデニッシュ・350円

リサとガスパールのいちごラテ・650円

ストロベリーミルクティー・680円

ガスパールのマシュマロベリーサンド・1300円

リサとストロベリーモンブランパンケーキ・1300円

カフェ ブリオッシュには、「リサとガスパール」モチーフの楽しいメニューや、いちごを使った可愛い春のメニューが登場。

「イチゴのオールドファッション」や「イチゴのチョコホーンデニッシュ」「フレッシュイチゴのデニッシュ」など、季節を感じる華やかなラインナップです。

BONBONBAGEL

価格:

ティラミスいちごサンド・840円

いちごソーダ・650円

いちごミルク・650円 他

BONBONBAGELでは、「ティラミスいちごサンド」やドリンクメニューを用意。

見た目にも楽しい限定メニューを楽しめます!

LA BANANE

価格:

チョコバナナ リサ・450円

チョコバナナ ガスパール・450円

チョコバナナを「リサとガスパール」にデコレーションしたユニークなメニューも。

お花モチーフも使った可愛らしい見た目がポイントです。

パティスリー

価格:

ストロベリーチャンククッキー・350円

リサとガスパールオリジナル缶(ポストカード付き)・1500円

パティスリーでは、イチゴのカラーが華やかな「ストロベリーチャンククッキー」や、ポストカード付のオリジナル缶を用意。

クッキーにも「リサとガスパール」のモチーフが入っています☆

リサとガスパール タウン10周年思い出フォトコンテスト

応募期間:2024年2月23日(金祝)〜2024年5月6日(月祝)

応募方法:公式アカウント「la_ville_de_gaspard_et_lisa」をInstagramでフォローし、10周年期間中にリサとガスパール タウン内で撮影した写真をInstagramにてハッシュタグ「#リサガスタウンメモリー」をつけて投稿

入賞作品:5作品選出 ※入選者には富士急ハイランドフリーパス2名分をプレゼント

当選発表:2024年6月上旬に入賞者へ当選のお知らせ、賞品の発送などはInstagramのDMで個別に連絡

「リサとガスパール タウン」の10周年を振り返る、「思い出フォトコンテスト」を開催。

1年間を通じて、タウン内で撮影した写真に特定のハッシュタグをつけて投稿すると参加可能です。

入賞すると、富士急ハイランドフリーパスをプレゼントするほか、「リサとガスパール タウン」HPやリサとガスパール列車に写真が掲載されます☆

パラリンアートイベント

期間:2024年2月23日(金祝)〜2024年3月31日(日)

富士急行が9月に開催した「あなたがイメージする富士山を描く」パラリンアートコンテストを記念したイベントを「リサとガスパール タウン」で開催。

受賞作品の記念メニューが販売されるほか、富士山サンドアート作りやパラリンアートステッカーの配布などが行なわれます。

受賞作品の記念メニューの販売

販売店舗・価格:

レレ―ヴ サロン・ド・テ ブロワイエショコラルビー、ブロワイエショコラオーレ、ブロワイエショコラブラン 各700円(税込)

パティスリー パラリンアートフジヤマクッキーミニ 850円(税込)

「あなたがイメージする富士山を描く」パラリンアートコンテストの開催を記念して、受賞作品をデザインした記念商品を販売。

レ レーヴ サロン・ド・テおよびパティスリーにて販売する記念メニューの売上は、一部が受賞者へ寄付されます!

店舗利用者にパラリンアートステッカーの配布

期間中、タウン店舗利用者の中で希望者には、最優秀作品をデザインしたオリジナルステッカーを配布。

スタッフに声をかけるともらえます。

タウン入口に受賞作品の掲出

タウン入口には、コンテストの受賞作品を掲出。

フォトパネルが設置され、受賞作品を鑑賞できます☆

「リサとガスパールルーム」宿泊者限定アメニティ

「リサとガスパールルーム」に宿泊するとアメニティグッズをプレゼントしている、富士急ハイランドオフィシャルホテル・ハイランドリゾート ホテル&スパ。

2024年2月23日(金祝)以降の宿泊分からは、ホテルオリジナルアメニティへとリニューアルします!

新しく登場するアメニティは、「リサとガスパール」デザインのタオルハンカチ。

ハイランドリゾート ホテル&スパの窓から見える、富士急ハイランドを背景に描かれた原画デザインです☆

「花×紡ぐ」がテーマの、カラフルなお花といちごで春を堪能できる10周年フィナーレイベント。

富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」10周年フィナーレイベントは、2024年5月6日まで開催中です!

