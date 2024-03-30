¤µ¤é¤Ð¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¡µð³Û¼Ú¶âµ¿ÏÇ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿»á¤òÂç¥¤¥¸¤ê¡Ö¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¡£²¶¤é¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÁûÆ°¤ò¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¸¶»á¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÁ÷¶â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¿¹ÅÄ¤¬¡Ö¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¡£²¶¤é¤Ç¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥Á¤Î»öÌ³½ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö°ãË¡ÅÒÇî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¸¤ã¤¢°ìÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤Ç¿Í´Ö½ª¤ï¤ê¤«¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç¿å¸¶»á¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤¤¤¯¤é¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¤¤¤¨¤É£¶²¯±ß±Û¤¨¤ÎÂç¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¹çË¡ÅÒÇî¤Ç¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÁêÊý¤Î¥Ö¥¯¥í¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤·¤¿¤¤¤À¤±¤ä¤í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÅÒÇî¤Ç¥ß¥¹¤Ã¤¿¶â¤ÏÅÒÇî¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈàË½ÏÀá¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¶Ë¤á¤Æ¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßÅÒ¤±¤Æ¤¤¤¯¡ÖÊÖºÑ¥×¥é¥ó¡×¤òÄó°Æ¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËÂç¶â¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê³Æ®¤¹¤ëÆâÍÆ¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£