120kg¤«¤é55kg¤Ë¤Ê¤ê¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¡ªÂÎ·¿¡¢ÂÎÄ´¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Þ¤ÇÀ°¤Ã¤¿¡Ý65kg¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È
¡Ú¤¢¤¹¤±¤ó¤Î¤¢¤ëÀ¸³è vol.16¡Û¤¢¤¹¤±¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä»È¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¡¢¿ÍÀ¸¤Ëµ¯¤¤¿ÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Î¡Ö#¤¢¤¹¤±¤ó¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªÂè16²óÌÜ¤Ï¡¢¸µ¤ÎÂÎ½Å¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Î¡Ý65Ô¤â¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ë¤Ï¤Á¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ120Ô¤Ë
¡½¡½65Ô¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤ÎÂÎ½Å¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Áé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é120Ô¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Áé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ë¤Ï¤Á¤µ¤ó¤¬¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÇ½é¤ÏÁé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»Å»ö¤¬¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¤«¤é¤Û¤È¤ó¤È½Ð¤Ê¤¤À¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ËüÊâ·×¤ò¸«¤¿¤é1Æü¤Ë50Êâ¤·¤«Êâ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ÎÂÎ·¿¤Ç¤³¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÆ°¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤«¤Ã¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤«¤é²¿¤«±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºÇ½é¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¼¼Æâ¤ò10Ê¬¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´Á³¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é²È¤ÎÃæ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±¿Æ°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
»ä¤¬Çã¤Ã¤¿¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Çµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤Ç¤ËÁæ¤°¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¤æ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¿¤ÀÁæ¤°¤À¤±¤è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½é¤Ï30Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎÂ³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ1Æü90Ê¬¤Û¤ÉÁæ¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ2½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤«¤é¤°¤ó¤°¤óÂÎ½Å¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÂÎ½Å¤ÈÂÎ»éËÃ¤ÎÊÑ²½¡£±¿Æ°¤Ï¤Î¤Á¤Ë¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢ÃÝÏÆ¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤ÎYouTubeÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ä¡¢Ç¤Å·Æ²¡Ö¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¥Ã¥È¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
À¤¤ÎÃæ¤Î¡È°ì¿ÍÁ°¡É¤ÎÎÌ¤òÃÎ¤ê¶Ã¤¯
¡½¡½¤°¤ó¤°¤ó¤Ç¤¹¤«!?¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö»þ38ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢40ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÂÎ½Å¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤Ç8Ô¤Û¤ÉÍî¤Á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¿©»ö¤È±¿Æ°¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿©»ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Á´¤¯ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ß¤¢¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÎ·¿¤äÂÎ¼Á¤´¤È¤ÎÁé¤»Êý¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ç¥Ö¤Ç¤¹¡£ËÜµ¤¤ÇÁé¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë ¸ÀÍÕ¤Ï¤¤Ä¤¤¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤òÆÉ¤à¤È¤Þ¤µ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤Ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î»ä¤ÎÂÎ½Å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¯¡×¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¤òÅ¬Àµ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¤¹¤±¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½é¤Ï¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤éµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈËèÆü¥«¥í¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ï¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿©»öµÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤éÍÈ¤²¤Î°ì¿ÍÁ°¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î!?¤È¤¤¤¦È¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç8¸Ä¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¹¤±¤ó¤Ï¿©»ö¤ÎÃÎ¼±¥¼¥í¤Î»ä¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿©»ö´ÉÍý¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ«¤Ï²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¢¥é¥ó¥Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¤ª²Û»Ò¡¢Í¼ÈÓ¤Î¸å¤Ë¤â¤ª²Û»Ò¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä´À°¤·¤ä¤¹¤¤Ä«¤ÈÃë¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¿©¤Ï¼ç¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ãë¿©¤â¥«¥í¥ê¡¼¤òÅ¬ÀµÃÍÆâ¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¼ÈÓ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Í³ÅÙ¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÇÅ¬Àµ¥«¥í¥ê¡¼Æâ¤ËÍÞ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ºà¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸ºÎÌÃæ¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤â·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¾¤Ë²¿¤«ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥ª¥¯¥é¡¢º¬ºÚ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¿©»ö´ÉÍý¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤â¤Û¤È¤ó¤É¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¥ª¥¯¥é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥¦¥¬¤â¾¯¤·¤º¤Ä¹îÉþ¤Ç¤¤¿¤ê¤È¡¢¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©À¸³è¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì£³Ð¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×¡¹¤Ë½Ð¼Ò¤·¤¿¤éÃ¯¤À¤«µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤!?
¡½¡½¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ý65Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ½Å¡¢Ì£³Ð°Ê³°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤â¤È¤â¤È¥¢¥È¥Ô¡¼ÂÎ¼Á¤Ç¡¢100Ô¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÈ©¹Ó¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢²Æ¤Ç¤âÈ©¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤È¶¦¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤à¤ÈÉ¬¤º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¿²Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤ÏÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ì¤º¡¢ÌÀ¤±Êý¤Ë¿²¤ÆÃ»¤¤¿çÌ²¤Ç»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ï12»þÁ°¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê·ò¹¯Åª¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¡¢°å»Õ¤¬¤ªÊ¢¤Î¥¨¥³¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»éËÃ´Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤ÎÂÎ½Å¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖÁé¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ªÎé¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»éËÃ´Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÊØÈëÂÎ¼Á¤¬²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔµ¬Â§¤À¤Ã¤¿À¸Íý¼þ´ü¤¬À°¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜÅö¤ËÂÎ¤ÎÃæ¤«¤éÀ°¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ½Å¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤Ç¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
100Ô°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÏºäÆ»¤òÈò¤±¡¢¾ï¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ä¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏËè½µËö2»þ´Ö¤Û¤ÉÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÐ»³¤Ë¤â¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È³°½Ð¤äÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢³èÆ°Åª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÅÐ»³¤¬¼ñÌ£¤Ë¡ª¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¤ÊÑ²½¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥ÈÌÀ¤±¤Ë½Ð¼Ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤«¤Ê¤ê¶Ã¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð¼Ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÊÌ¿Í¤¬ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£º£¤Ç¤â»ä¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÁé¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤«¤È»×¤¤¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿¤Î¤«¤ÈÉ¬¤ºÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡£
88kg¢ª56kg¤ÎÊÑ²½¤ÎÍÍ»Ò¡£Á´¿È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¿ä¤·³è¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÀ®¸ù¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡ª
¡½¡½Áé¤»¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤ÇÄäÂÚ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÄäÂÚ´ü¤Ï3¡¢4²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¢¥í¥Ð¥¤¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤°¤ó¤°¤óÍî¤Á¤Ï¤¸¤á¤¿ÂÎ½Å¤¬¡¢100Ô¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤ÎÄäÂÚ´ü¤Ç¤¹¡£
2½µ´Ö¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤È¤¤ËÄäÂÚ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ä¹¤¯¤Æ1¥«·î¤Û¤ÉÂ³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¿©»ö´ÉÍý¤È±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢3¡Á4½µ´Ö¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Þ¤¿ÂÎ½Å¤¬¸º¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÄäÂÚ´ü¤ÏÁ´¤Æ¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ä¤¬µ¤¤¬Ä¹¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ºß¤âÁé¤»¤¿ÂÎ½Å¤ò¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÖÁé¤»¤¿¤È¤¤è¤ê¤âÂ¿¾¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÂÎ½Å¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë³°¸«¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¤ÎBefore¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£º£¤Ç¤Ï¥Ö¥«¥Ö¥«¤Ë¡ª
¡½¡½ÂÎ½Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡£
100Ô°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÉþ¤âÃå¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤éÁª¤Ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢Ãå¤¿¤¤Éþ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ï¥é¥¤¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ãå¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¿ä¤·¥³¡¼¥Ç¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Áé¤»¤Æ°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ìÈÖ¤ÎÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»ä¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÜ¤ä°Õ¸«¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤¿¤á¤ËÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿®Ç°¤¬À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸å¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Áé¤»¤ëÊýË¡¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤Î¿Í¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤ÈÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ë¤Ï¤Á¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡ª
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï»Å»ö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÆ¯¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
40ºÐ¤Ç¡Ý65Ô¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¢þ¢þºÐ¤À¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¤¬»ý¤Æ¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢Ã¯¤«¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿©»ö´ÉÍý¤ä±¿Æ°¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼èºà¡¦¼¹É®¡¿»³ÅÄ¤«¤Û¤ê
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¤ë¤Ï¤Á¤µ¤ó
¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç120kg¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤ò¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î55kg¤Þ¤Ç¸ºÎÌ¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½Ð¼Ò¤·¤¿ºÝ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÆ±Î½¤é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò°÷¡£¼ñÌ£¤Ï¿ä¤·³è¡£
¢Í¤ë¤Ï¤Á¤µ¤ó¤ÎTwitter¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¤Î¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÃÎ¼±¡×¥³¥é¥à¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜµ»ö¤Ç¤¹¡£
AI¿©»ö´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
▶︎¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¡ÚPC¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.asken.jp/
¡Ú¸ø¼°Twitter¡Ûhttps://twitter.com/askenjp
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/askendiet_japan/