2024年4月からの放送開始が予定されているTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』より、第1話「収穫祭と狭くなった御者台」のあらすじ&先行場面カットが公開された。○●TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』、第1話のあらすじ&場面カット■第1幕「収穫祭と狭くなった御者台」行商人のロレンスは麦の取引のため、収穫祭を間近に控えるパスロエ村に立ち寄った。だが、目当ての交渉人ヤレイは、豊作の神“ホロ”を祀る風習によって閉じ込められ、会えなくなってしまう。仕方なく村をあとにしたロレンスはその夜、荷馬車に忍び込んだ少女と出会う。彼女は獣耳と立派な尻尾をもち、村の神と同じ“ホロ”と名乗った。TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』は、2024年4月1日(月)よりテレ東ほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。(C)2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合