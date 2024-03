東映太秦映画村ではフジテレビ系⽊曜劇場『⼤奥』の放送記念イベントを開催中。

『⼤奥』をイメージしたセットの設置や台本の展⽰、ドラマオフィシャルグッズを販売するほか、お鈴廊下の実物セットも展⽰されています。

東映太秦映画村 フジテレビ系⽊曜劇場『⼤奥』放送記念イベント

期間:2024年2⽉13⽇(⽕)〜2024年4⽉7⽇(日)

全編オール京都ロケにて撮影されたフジテレビ系⽊曜劇場『⼤奥』

映画村と隣接する「東映京都撮影所」には御鈴廊下をはじめとする豪華絢爛なセットが組まれ、クオリティーの⾼い世界観と圧倒的なスケールで撮影された物語。

そんなドラマ『大奥』をより⼀層楽しめるイベントが東映太秦映画村で開催されています。

コラボ屋形設置

設置期間:2024年2⽉13⽇(⽕)〜2024年4⽉7⽇(⽇)

オープンセット内に『⼤奥』をイメージしたコラボ屋形を設置。

華やかなセットが組まれた屋形で、ドラマの世界に⼊り込んだような体験ができます!

台本・過去『⼤奥』作品⾐装展⽰

設置期間:2024年2⽉13⽇(⽕)〜2024年4⽉7⽇(⽇)

展⽰⾐装:2006年『⼤奥』主演・仲間由紀恵 着⽤⾐装、2019年『⼤奥』主演・⽊村⽂乃 着⽤⾐装

実際にドラマ『⼤奥』で使⽤された台本や過去の『⼤奥』作品で着⽤されてきた⾐装を展示するコーナーも。

『⼤奥』の世界観作りに⽋かせない、実物の衣装をその目で見られる貴重な体験が可能です。

ドラマ『⼤奥』オフィシャルグッズ販売

期間:2024年2⽉13⽇(⽕)より順次販売予定

販売場所:パディオス1階 スタジオマーケット内

パディオス1階 スタジオマーケット内では、ドラマ『⼤奥』のオフィシャルグッズを販売。

お土産にもぴったりなグッズを購入できます☆

台本デザインカバー付きノート

葵の御紋にタイトルが映え、格調高い「台本デザインカバー付きノート」

中はシンプルな罫線が引かれたノートで、実用的なグッズです!

⿊猫アクリルスタンド

登場人物の衣装をイメージした姿の「黒猫アクリルスタンド」

顔つきや表情の違いにも個性が出ており、台座部分にはロゴも入っています。

御鈴廊下セット展⽰

設置期間:2024年3⽉中旬〜2024年4⽉7⽇(⽇)

ドラマ『⼤奥』内で登場する「御鈴廊下」のセットが、映画村に⼀部移転。

実際の撮影で使われたセットを間近で見られるチャンスです☆

太秦江⼾酒場でのコラボ

開催⽇:2024年4⽉6⽇(⼟)・7⽇(⽇)

2024年4月6日、7日に開催のナイトイベント「太秦江⼾酒場」に、ドラマ『⼤奥』とのコラボ屋形が登場。

屋形の中では将軍に⾒初められるべく、奥⼥中たちが美しい舞や箏を披露します。

ドラマ『大奥』の世界を楽しめる、セットの設置や台本・衣装の展示、ドラマオフィシャルグッズ販売などを展開。

東映太秦映画村 フジテレビ系⽊曜劇場『⼤奥』放送記念イベントは、2024年4⽉7⽇まで開催です!

江戸のオープンセットや新アトラクション、温泉施設などが誕生!東映太秦映画村 全面リニューアル 江戸のオープンセットや新アトラクション、温泉施設などが誕生!東映太秦映画村 全面リニューアル 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドラマの台本や衣装、お鈴廊下の実物セットも展⽰!東映太秦映画村 フジテレビ系⽊曜劇場『⼤奥』放送記念イベント appeared first on Dtimes.