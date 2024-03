台湾の朝ごはん店・著名作家とコラボ！ダイナフォント記念キャンペーン「文字と感謝と30年」第3弾

ダイナコムウェアが提供する文字フォントサービス「ダイナフォント」は2023年5月に30周年を迎えました。

今回、30周年に感謝を込めた記念キャンペーン「文字と感謝と30年」第3弾のために、台湾で人気の朝ごはん店と台湾の著名な作家、ダイナコムウェア台湾のトリプルコラボ企画「ダイナフォント朝食店(華康早安店)」で使用した“一週間のフレーズを表現したダイナフォント”を、オリジナルステッカーとして制作しました。

2024年3月18日(月)〜3月31日(日)まで、ダイナコムウェア公式SNSにて参加者の中から抽選で50名様にプレゼントをしています。

ダイナフォント記念キャンペーン「文字と感謝と30年」第3弾

プレゼントキャンペーンURL:

https://www.dynacw.co.jp/news/news_detail.aspx?s=1113

<トリプルコラボ企画「ダイナフォント朝食店(華康早安店)」>

「ダイナフォント朝食店(華康早安店)」は、台湾で人気の朝ごはん店「好初早餐(ハウツーザウツァン)」と、台湾の著名な作家・蔡康永(ツァイカンヨン)先生、そしてダイナコムウェア台湾がトリプルコラボした2023年開催のイベント企画です。

イベント期間中は、台北市(タイペイシ)と新北市(シンペイシ)に合計4店舗ある「好初早餐」も、蔡康永先生考案のパワーフレーズをダイナフォントで表現したオリジナル包装紙などでエネルギッシュにディスプレイし、「ダイナフォント朝食店」として生まれ変わってオープン。

「好初早餐」の美味しい朝食とともに蔡康永先生とダイナフォントによる文字の面白さも一緒に味わってもらえる本イベントは好評を博し、多くのお客様に来店していただきました。

また、その盛況ぶりからマスメディアにも大きく注目され、台湾のテレビ局を含め40社近くから報道されるイベントとなりました。

ダイナフォント朝食店(華康早安店)

ダイナフォント朝食店(華康早安店)2

<文字のチラカで元気盛り盛りに一週間を乗り切れる「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」>

蔡康永先生考案による一週間のフレーズを、個性豊かなダイナフォントの文字のカタチでそれぞれユニークかつパワフルに表現しています。

月曜日:起きたことは心配しない

火曜日:お金は良いものだ

水曜日:まだ生きている

木曜日:余計なプライドというものもある

金曜日:貴方はもう自由だ

土曜日:寝よう

日曜日:時間が解決してくれるよ

ダイナフォント朝食店パワーフレーズ

<台湾で話題沸騰の「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」がA4版オリジナルステッカーに>

大きな話題を集めた台湾だけでなく、日本の皆さまにも文字のチカラで元気を届けるべく「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」をA4サイズのオリジナルステッカーとして制作しました。

蔡康永先生が考案したパワーフレーズは、もちろん月曜日から日曜日まで一週間全ての曜日に対応しています。

ご愛用されているグッズなどにステッカーを貼っていただき、一週間を元気盛り盛りに乗り切っていただく糧の1つとしていただくとともに、“文字映え”する写真も撮影していただき、自身のSNSにて #文字でつながる日常 を付けて投稿するなど、「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」を余すところなく味わってください。

パワーフレーズA4版ステッカー

<キャンペーン概要>

参加者の中から抽選で50名様に、一週間のフレーズを個性豊かなダイナフォントの文字のカタチでそれぞれユニークかつパワフルに表現した「ダイナフォント飲食店パワーフレーズ」オリジナルステッカーをプレゼントします。

キャンペーン名:「ダイナフォント飲食店パワーフレーズ」ステッカープレゼント

賞品 :「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」

A4版オリジナルステッカー…50名様

応募期間 :2024年3月18日(月)〜2024年3月31日(日)

応募方法 :キャンペーン応募ページ

https://questant.jp/q/RE0UAN87

■Xでの応募方法

1. ダイナコムウェア公式X(@dynacomwareJP

Tweets by dynacomwareJP

)をフォローしてください。

2. 『元気盛り盛りに一週間を乗り切れる「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」ステッカーをプレゼント』の投稿をリポストしてください。

3. キャンペーン応募ページにある質問事項などの入力で応募完了となります。

■Facebookでの応募方法

1. ダイナコムウェア公式Facebook(@DynaComwareJapan

https://www.facebook.com/DynaComwareJapan

)をフォローしてください。

2. 『元気盛り盛りに一週間を乗り切れる「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」ステッカーをプレゼント』の投稿を一般でシェアしてください。

3. キャンペーン応募ページにある質問事項などの入力で応募完了となります。

■Instagramでの応募方法

1. ダイナコムウェア公式Instagram(@dynacomware_jp

https://www.instagram.com/DynaComware_JP

)をフォローしてください。

2. 『元気盛り盛りに一週間を乗り切れる「ダイナフォント朝食店パワーフレーズ」ステッカーをプレゼント』の投稿にいいね!してください。

3. キャンペーン応募ページにある質問事項などの入力で応募完了となります。

※各SNSで応募方法が異なります。

※アンケートページでのご回答は、1回のご回答で応募対象とさせていただきます。

※SNSで当選をご報告いただいた投稿内容を、ダイナコムウェア公式サイト・公式SNSにて紹介させていただく場合もあります。

【注意事項】

・当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

・プレゼント抽選の当選は、お1人様1回とし、同一応募者の重複当選はございません。

・当選者は当選した権利を他人に譲渡できません。

【個人情報のお取り扱いについて】

お申込みいただく際にご入力いただきます個人情報は、賞品の発送及びダイナコムウェア製品に関するメール配信などの情報提供および今後のマーケティングなどの目的で個人を特定しない統計に使用させていただきます。

ダイナコムウェアの個人情報保護方針につきましては以下のサイトで確認できます。

プライバシーポリシーURL:

https://www.dynacw.co.jp/support/privacypolicy.aspx

