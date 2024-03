企業審査や取引リスク低減に！リスクモンスター 与信管理や反社チェックをテーマにした20コース

リスクモンスターは、2024年3月26日(火)より、与信管理や反社チェックをテーマにした20コースを新たに追加します。

リスモンの与信管理セミナーは、年間約100講座を定期的に開催しています。

近年の倒産動向や債権回収に問題が発生した場合のケーススタディなど、各分野の専門家が旬のテーマを解説しており、与信管理業務へ役立つ情報として会員企業にご活用いただいています。

今回追加する20コースは、2023年度に開催した与信管理セミナーの中から受講者満足度の高い“決算書の読み方”、“債権回収”、“反社チェック”、“M&A”などのテーマをピックアップし、与信管理の知識を深めたいユーザーが、いつでも受講できるようeラーニング化したものです。

コース紹介(コース名)

<大川 治氏 提供講座>

1. リスクに備える契約上の工夫〜会社を守るための重要ポイント〜

2. 仕入先・下請先・業務委託先のリスク管理と法的問題点

3. 債権保全のための契約締結・担保取得の方法

<大宮 有史氏 提供講座>

4. 有事の回避と対応に必要な予防・臨床審査の重要ポイント

<奥津 周氏 提供講座>

5. リスクに備える契約書の工夫

<川口 宏之氏 提供講座>

6. 基礎から分かる与信管理の定性分析・定量分析

7. 知識ゼロからの決算書の読み方入門

<川端 一郎氏 提供講座>

8. 与信管理担当者が知っているべき不動産鑑定の実務と実際〜物件調査の重要性について〜

9. 与信管理担当者が知っているべき不動産鑑定の実務と実際〜地価公示価格を活用しよう!〜

<北詰 健太郎氏 提供講座>

10. 与信管理に役立つ登記情報の使い方

11. 少額債権の管理・保全・回収の実務

12. 登記情報の見方、調べ方、使い方

<金 大菀氏 提供講座>

13. 中国における債権保全・回収の実態

<佐藤 俊氏 提供講座>

14. 製造物責任法(PL法)の解説と契約条項作成上の留意点

15. M&Aの実務対策

<鈴木 龍介氏 提供講座>

16. 事業承継と与信管理〜自社の保全と取引先支援の観点から知っておくべきポイントとは〜

17. ABLと与信管理

<蛸嶋 久男氏 提供講座>

18. 営業担当者の審美眼活用でリスク軽減

19. 与信管理のキーマンは営業担当者〜取引先の変化を見抜く秘訣〜

<田邉 愛氏 提供講座>

20. 企業を守る反社・コンプライアンスチェックの重要性

※各コースの標準学習時間は1.5時間です。

※分類は「与信管理」にて提供します。

