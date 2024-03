「ベルメゾン」から、人気の「新幹線シリーズ」の「こいのぼり風タペストリー」が登場!

大好きな新幹線デザインのタペストリーで、こどもの日のお祝いができます☆

ベルメゾン「新幹線デザイン」グッズ

販売店舗:ベルメゾンネット

「ベルメゾン」より、5月5日の「こどもの日」にちなんで、人気の「新幹線シリーズ」から「こいのぼり風タペストリー」と「ドクターイエロー」、「はやぶさ」柄の半袖パジャマが登場!

「新幹線シリーズ」は2018年の発売以降、Tシャツや靴下などアパレルを中心に展開してきた人気シリーズです。

「こいのぼり風タペストリー」は、シリーズ初のインテリアアイテムとなります☆

こいのぼり風タペストリー「新幹線シリーズ」

価格:1,690〜2,990円(税込)

カラー:1色(はやぶさ&こまち)

サイズ:2サイズ(約30×44cm、約60×85cm)

今回、「新幹線シリーズ」にインテリアアイテムとして初めて、「こいのぼり風タペストリー」が登場します。

のれんのように一枚ずつ分かれているので、風が当たると動きが出ておうちの中でも楽しむことができるのがポイントです。

子どもの健やかな成長を願って、「こいのぼり」を飾ってあげたいと考えるパパ・ママは多いと思いますが、設置する場所が限られ、マンションなどで鯉のぼりをあげるのは難しいのが現状です。

そこで、家の中でしかも省スペースで飾れる「こいのぼり」があればという視点から「ベルメゾン」で商品開発がスタートしたそう。

社内のママの意見を取り入れながら、省スペースで飾ることができ、動きが出るようなデザインにするなど、何度も修正を重ね完成したアイテムです。

また、飾るスペースに合わせて選べるよう、2サイズ展開となっています☆

リビングなど家族が集まる部屋の壁に飾ることで、場所を取らずに家族みんなでお祝いすることができます。

更に、コンパクトに収納できるのでシーズンオフに場所をとることもありません。

薄くて涼しい蓄光半袖パジャマ「新幹線シリーズ」

価格:各2,990円(税込)

発売日:2024年3月22日(金)

※入荷状況により販売開始日が遅れる可能性があります

カラー:2色(ドクターイエロー、はやぶさ)

サイズ:4サイズ(100、110、120、130)

暗いところで光る「ドクターイエロー」と「はやぶさ」柄のパジャマも登場!

薄手で涼しい綿100%素材を使用しているので、洗濯後に乾きやすいパジャマです。

こどもの日のプレゼントにもおすすめ☆

ドクターイエロー

ブルーのトップスに、イエローのパンツがかっこいい「ドクターイエロー」柄。

宇宙を走るようなドクターイエローのイラストにワクワクします☆

暗いところで光る、子どもが喜ぶ楽しい仕掛けにも注目です。

はやぶさ

「はやぶさ」柄は、グレー×グリーンのくすみカラーがおしゃれなパジャマです。

はやぶさのスピード感を表現したイラストも、かっこいい!

はやぶさのアウトラインと流れ星などが暗いところで光ります。

これを着て寝れば、いい夢が見られそうですね☆

新幹線好きな子どもだけでなく、家族みんなが笑顔になれる「新幹線シリーズ」のタペストリー&パジャマ!

「新幹線シリーズ」の「こいのぼり風タペストリー」は、ベルメゾンネットで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post E5系はやぶさ&E6系こまちで端午の節句・こどもの日をお祝い!ベルメゾン「こいのぼり風タペストリー」 appeared first on Dtimes.