愛媛県名物じゃこ天の味覚と文化を伝える無料ガイドブック！安岡蒲鉾店「じゃこ天の本」

安岡蒲鉾店は、食育の一環として地域文化への愛着を育み、じゃこ天の豊かな魅力を広く伝えるために「じゃこ天の本」(A4サイズ16ページ)を発行しました。

安岡蒲鉾店「じゃこ天の本」

・タイトル:じゃこ天の本

・発行日 :2024年3月18日

・ページ数:16

・発行 :有限会社安岡蒲鉾店

1,000部制作し、地元学生の社会科見学や同社への訪問客等へ無料で配布しています。

子どもたちに愛媛県の伝統食を楽しみながら学んでもらい、より多くの方々にじゃこ天の美味しさを知っていただくための取り組みです。

このガイドブックでは、じゃこ天の歴史、特長、作り方、食べ方等の情報を幅広く紹介しています。

じゃこ天の本 サンプル01

じゃこ天の本 サンプル02

■配布場所

<安岡蒲鉾 直営店>

安岡蒲鉾 本社工場、道の駅みま店、かけはし松山店(JR松山駅構内)

<愛媛県のアンテナショップ>

せとうち旬彩館(東京都新橋)

