富士急ハイランドの「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」にて、「春野サクラ」の誕生日を記念した特別イベント「サクラ祭り」を開催。

フォトスポットを桜で装飾し、春と『NARUTO』の世界感を楽しめる限定メニューが登場するなど、春の行楽にぴったりなイベントです!

富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」サクラ祭り

開催期間:2024年3月2日(土)〜2024年5月6日(月・祝)

3月28日は、テレビアニメ『NARUTO-ナルト-』の人気キャラクター「春野サクラ」の誕生日。

富士急ハイランドにある「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」では、「春野サクラ」の誕生日を記念した特別イベント「サクラ祭り」を開催します☆

2024年3月2日〜2024年5月6日の期間中、「春野サクラ」のフォトスポットや「ナルトとガマ吉のオブジェ」には桜の装飾がされ、春の訪れを感じる華やかな空間を用意。

桜の季節の思い出に、写真撮影もおすすめのスポットです。

飲食店舗やハイランドリゾート ホテル&スパ「マカロニクラブ」では、限定メニューが登場。

「串焼きQ」のチュロスやサクラの団子は、春とNARUTOの世界感を楽しめる一品です。

また、限定メニューの購入者にはオリジナルステッカーをプレゼント。

さらに、富士木ノ葉隠れの里や周辺を巡る「サクラ祭りスタンプラリー」も開催されます☆

里内だけでなく、富士急行線やハイランドリゾート ホテル&スパを巡りスタンプを2つ集めるとオリジナルコースター、全て集めるとオリジナルチャームがもらえるスタンプラリーです!

桜フォトスポット

「春野サクラ」のフォトスポットや「ナルトとガマ吉のオブジェ」は期間中、桜の装飾がほどこされます。

華やかな空間で春の訪れを感じられ、桜の季節の思い出に写真を撮るのもおすすめです☆

「サクラ祭り」限定メニュー

飲食店舗とハイランドリゾート ホテル&スパ「マカロニクラブ」では、イベント限定メニューが登場。

桜の花や華やかな見た目のメニューが登場し、春を満喫できます。

串焼きQ「サクラの団子/サクラのモクテル/サクラのチュロス」

価格:

サクラの団子・750円

サクラのモクテル・750円

サクラのチュロス・750円

「串焼きQ」の、チュロスやサクラの団子は、春と『NARUTO』の世界感を楽しめる一品。

桜の花を使ったメニューで、季節を味わえます!

ラーメン一楽「サクラ祭り限定三食丼」

価格:500円

「ラーメン一楽」では「サクラ祭り」限定の三食丼を用意。

3つの味が一度に楽しめる、楽しいメニューです。

ハイランドリゾート ホテル&スパ「マカロニクラブ」春野サクラの桜あんみつ/サクラ咲くクリームソーダ

価格:

春野サクラの桜あんみつ・800円

サクラ咲くクリームソーダ・800円

※ランチタイム(11:30〜14:00)とディナータイム(17:00〜23:00)のみの提供

ハイランドリゾート ホテル&スパ「マカロニクラブ」では、春らしく仕上げたあんみつとクリームソーダを用意。

華やかな見た目で、春を感じられます☆

オリジナルステッカー

オリジナルステッカー(イメージ)

「サクラ祭り」限定メニューを購入すると、オリジナルステッカーをプレゼント。

オリジナルステッカーは「春野サクラ」のデザインです!

※無くなり次第終了

サクラ祭りスタンプラリー

春野サクラコースター(イメージ)

参加方法:スタンプ設置箇所や富士 木ノ葉隠れの里、富士急行線内に設置されているスタンプラリー台紙を入手して参加

設置箇所:

1.富士急ハイランド「富士 木ノ葉隠れの里」

2.富士急行線「下吉田駅」

3.富士急行線「富士急ハイランド駅」

4.富士急行線「河口湖駅」

5.ハイランドリゾート ホテル&スパ

引換場所:富士 木ノ葉隠れの里内「お土産処」、富士急ハイランド「ショップフジヤマ」

※引換時間は富士急ハイランド営業時間中(営業情報をHPで確認ください)

賞品:

1.スタンプ2つ集めた方には「春野サクラコースター」をプレゼント

2.スタンプを5つ全て集めた方には「春野サクラチャーム」をプレゼント

イベント期間中、富士木ノ葉隠れの里や周辺を巡る「サクラ祭りスタンプラリー」を開催します。

富士 木ノ葉隠れの里や富士急行線、ハイランドリゾート ホテル&スパを巡りスタンプを2つ集めると、オリジナルコースターをプレゼント。

オリジナルチャーム(イメージ)

全て集めると、オリジナルチャームがもらえます☆

※無くなり次第終了

華やかな空間で春の訪れを感じられ、春の行楽にぴったりな誕生日記念イベント。

富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」のサクラ祭りは、2024年3月2日〜2024年5月6日まで開催です!

ⓒ岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

