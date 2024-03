Aile The Shotaが、4月19日に新EP『omen』をリリース。また、Novel Coreとedhiiii boi参加楽曲「Villains」を4月12日に先行配信シングルとしてリリースする。

これは、自身がオーガナイザーを務めたイベント『PANDORA organized by Aile The Shota』にて発表されたもの。『omen』は同ライブで披露した「Villains」を含む、Aile The Shotaの行く先を感じられる“予兆”を表現した4曲入りのEPに。

今作のプロデューサーには、HIYADAMのメインコンポーザーを務め、新しい学校のリーダーズやkZmなどの楽曲を手掛けるYohji Igarashiと、KOHHやJP THE WAVYなどの楽曲を手掛けるVLOTが参加。ボーカル客演としては、藤田織也(Kenya Fujita)やMaddy Somaなども参加する。

(文=リアルサウンド編集部)