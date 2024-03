2024年4月からの放送開始が予定されているTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』より、初回放送に先駆けて、Hana Hopeが歌うオープニングテーマ「旅のゆくえ」のノンクレジットオープニング映像が公開された。Hana Hopeの優しい歌声と共に、本作のメインテーマでもあるロレンスとホロの“旅”を丁寧に表現したオープニング映像となっている。なお、OPテーマ「旅のゆくえ」は4月1日(月)24時より配信予定。○●TVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ノンクレジットオープニングTVアニメ『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』は、2024年4月1日(月)よりテレ東ほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。(C)2024 支倉凍砂・KADOKAWA/ローエン商業組合