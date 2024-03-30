WATWING、初武道館公演の映像作品から「YO MA SUNSHINE」公開
WATWINGが2024年2月8日に行った初の武道館ライブ＜WATWING Let ʼ s get on the beat Tour Special Edition in 武道館＞の映像作品から、DOBERMAN INFINITYプロデュース楽曲「YO MA SUNSHINE」の映像が先行して公開された。
なお、本編に加え、メイキング映像BDやLIVE CDを同梱したTOY’S STORE受注生産限定盤の予約は、2024年3月31日（日）23:59まで。ファンはお見逃しなく。
［Blu-ray］『WATWING Let's get on the beat Tour Special Edition in 武道館』
予約はこちらから
https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7102
2024年2月8日に行われたWATWING 初の武道館LIVE「WATWING Let ʼ s get on the beat Tour Special Edition in 武道館」のパフォーマンスを全曲収録したライブ映像作品。さらに、メンバーそれぞれがセレクトした楽曲のソロアングル6ヴァージョンを収録。
またTOY’S STORE 受注生産限定盤は、武道館LIVE の舞台裏を収録した「BEHIND THE SCENE」（メイキング）映像BD、LIVEの本編・アンコールを全曲収録したLIVE音源CD2枚、特典グッズとしてレプリカスタッフパスが付属。今回のライブを追体験できるコンプリートボックスとなっている。
＜収録曲＞
M1 Firebird（新曲）
M2 Runway
M3 Shine
M4 BREAK OUT
M5 WATW "ing"
M6 The Practice of Love
M7 I'm Okay
M8 Turn it up
M9 Shooting Star
M10 ING
M11 feel like... this
M12 Only One Life
M13 WAIT A MINUTE!
M14 WINGS
M15 Let's get on the beat
M16 Waves
M17 Sensation
M18 Falling for You
M19 Calling
M20 I don't care
M21 Honey, You!
EN1 YO MA SUNSHINE
EN2 HELLO WORLD
EN3 HERO
＜メンバーソロアングル楽曲＞
古幡亮：I'm Okay
鈴木曉：WATW ”ing"
郄橋颯：WAIT A MINUTE!
八村倫太郎：Only One Life
桑山隆太：Shine
福澤希空：YO MA SUNSHINE
■通常盤
・本編（武道館LIVE映像＋メンバーソロアングル6ver.収録）BD
税込価格￥8,800
■受注生産限定盤SPECIAL COMPLETE BOX（2BD＋2CD＋GOODS）
受注販売受付期間：2024年3月31日（日）23:59まで
＊オリジナルスリーブケース入り
・本編（武道館LIVE映像＋メンバーソロアングル6ver.収録）BD
・BEHIND THE SCENE（メイキング映像）BD
・本編・アンコールを収録したLIVE CD
・レプリカスタッフパス
税込価格￥16,500
予約はこちらから
https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7102