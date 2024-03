WATWINGが2024年2月8日に行った初の武道館ライブ<WATWING Let ʼ s get on the beat Tour Special Edition in 武道館>の映像作品から、DOBERMAN INFINITYプロデュース楽曲「YO MA SUNSHINE」の映像が先行して公開された。なお、本編に加え、メイキング映像BDやLIVE CDを同梱したTOY’S STORE受注生産限定盤の予約は、2024年3月31日(日)23:59まで。ファンはお見逃しなく。

[Blu-ray]『WATWING Let's get on the beat Tour Special Edition in 武道館』



5月22日発売予約はこちらからhttps://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-71022024年2月8日に行われたWATWING 初の武道館LIVE「WATWING Let ʼ s get on the beat Tour Special Edition in 武道館」のパフォーマンスを全曲収録したライブ映像作品。さらに、メンバーそれぞれがセレクトした楽曲のソロアングル6ヴァージョンを収録。またTOY’S STORE 受注生産限定盤は、武道館LIVE の舞台裏を収録した「BEHIND THE SCENE」(メイキング)映像BD、LIVEの本編・アンコールを全曲収録したLIVE音源CD2枚、特典グッズとしてレプリカスタッフパスが付属。今回のライブを追体験できるコンプリートボックスとなっている。<収録曲>M1 Firebird(新曲)M2 RunwayM3 ShineM4 BREAK OUTM5 WATW "ing"M6 The Practice of LoveM7 I'm OkayM8 Turn it upM9 Shooting StarM10 INGM11 feel like... thisM12 Only One LifeM13 WAIT A MINUTE!M14 WINGSM15 Let's get on the beatM16 WavesM17 SensationM18 Falling for YouM19 CallingM20 I don't careM21 Honey, You!EN1 YO MA SUNSHINEEN2 HELLO WORLDEN3 HERO<メンバーソロアングル楽曲>古幡亮:I'm Okay鈴木曉:WATW ”ing"郄橋颯:WAIT A MINUTE!八村倫太郎:Only One Life桑山隆太:Shine福澤希空:YO MA SUNSHINE■通常盤・本編(武道館LIVE映像+メンバーソロアングル6ver.収録)BD税込価格¥8,800■受注生産限定盤SPECIAL COMPLETE BOX(2BD+2CD+GOODS)受注販売受付期間:2024年3月31日(日)23:59まで*オリジナルスリーブケース入り・本編(武道館LIVE映像+メンバーソロアングル6ver.収録)BD・BEHIND THE SCENE(メイキング映像)BD・本編・アンコールを収録したLIVE CD・レプリカスタッフパス税込価格¥16,500予約はこちらからhttps://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-7102