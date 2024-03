W大阪に、映画「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」とコラボレーションした、苺のアフタヌーンティーが登場。

おなじみのゴーストたちや映画の舞台となったNYがモチーフの、苺を使ったメニューが並ぶ期間限定のアフタヌーンティーです!

W大阪 映画「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」コラボアフタヌーンティー

期間:2024年2月1日(木)〜2024年4月30日(火)

時間:12:00〜、14:30〜、17:00〜、19:30〜(各90分制・要予約)

料金:7,500円(税・サービス料込)

場所:LIVING ROOM (3階)

ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」の「LIVING ROOM」にて、ストロベリー・アフタヌーンティー「Strawberry Busters(ストロベリー・バスターズ)」を期間限定で開催。

映画「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」とコラボレーションしたアフタヌーンティーです!

コラボレーションアフタヌーンティー「Strawberry Busters(ストロベリー・バスターズ)」

立ち入り禁止!ジャスミンマカロン

ウェルカムドリンク:“解氷いちごモクテル” Berry Cool Summer

スイーツ:

・苺とシャンパンゼリーのクリスタル

・苺と抹茶のヴェリーヌ

・苺とリュバーブのマシュマロマン・クランブル

・スライマーのピスタチオフレジエ

・極寒ニューヨークチーズケーキ ココナッツクリーム

・立ち入り禁止!ジャスミンマカロン

スコーン:

・苺とラズベリー

・ピーカンナッツキャラメル

セイヴォリー:

・トマトの氷結仕立て 蟹と新玉葱のムースリーヌ キャビアを添えて

・帆立貝のクロケットとロメスコソースの暗黒バーガー

・鰆のタルタル 菜の花のクーリーと日向夏のスライマー・タルト

・ベリーの香りのフロスト・シューに詰めたフォアグラのコンフィ

・焦がしカリフラワーと鴨肉のコンフィのキッシュ

※コーヒー、紅茶のフリーフロー付き

※W大阪×映画のオリジナルポストカードを全員にプレゼント

全世界で社会現象を巻き起こし、熱狂的なファンを持つ、伝説的映画の最新作「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」

「NYの街がゴーストによって凍らされ、奪われた夏を取り戻す」という、映画のストーリーにインスパイアされ、苺を使ったスイーツやセイヴォリーがラインナップしています!

スライマーのピスタチオフレジエ

「マシュマロマン」や「スライマー」など、劇中に出てくる有名なゴーストたちはもちろん

映画の舞台・ニューヨークがモチーフのアイテムなど、見た目も楽しい苺のアフタヌーンティーです。

“解氷いちごモクテル”Berry Cool Summer(ベリー・クール・サマー)

“解氷いちごモクテル”「Berry Cool Summer(ベリー・クール・サマー)」は、苺が閉じ込められたキャンディーを、目の前で液体窒素によって凍らせ、カクテルで溶かしながら楽しむ一杯。

苺とシャンパンゼリーのクリスタル

ほかにも、まるで氷の中の苺のような「苺とシャンパンゼリーのクリスタル」や

苺とリュバーブのマシュマロマン・クランブル

かわいいマシュマロマンをあしらった「苺とリュバーブのマシュマロマン・クランブル」

凍ったニューヨークの街をデザインした「極寒ニューヨークチーズケーキ ココナッツクリーム」などを楽しめます☆

セイヴォリーにも、劇中をイメージしたメニューが多数登場。

帆立貝のクロケットとロメスコソースの暗黒バーガー

ゴーストの世界をニューヨーク名物で表現した「帆立貝のクロケットとロメスコソースの暗黒バーガー」や

人気ゴーストのスライマーをモチーフにした「鰆のタルタル 菜の花のクーリーと日向夏のスライマー・タルト」などを用意。

“奪われた夏”ならぬ、“奪われた苺”を取り戻すストーリーが、アフタヌーンティーを通して楽しめます!

映画「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」

全国ロードショー:2024年3月29日(金)

配給:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

『ゴーストバスターズ』シリーズ誕生から40周年。

映画「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」の舞台は、太陽が降り注ぐ真夏のニューヨークです。

猛暑が続くなか街の人々がビーチで海水浴を楽しんでいると、海から突如として巨大な氷柱が大量出現。

悲鳴を上げながら逃げ惑う人々をよそにその勢いはとどまらず、一瞬にしてニューヨークの街は氷河期さながらの氷の世界になるのでした…。

ゴーストバスターズとしてニューヨークの人々をゴーストから守るスペングラー家は、その元凶が全てを一瞬で凍らせる ”デス・チル” のパワーを持つ<史上最強ゴースト>であることを突き止めます!

果たして、彼らはゴーストに奪われた夏を取り戻すことができるのでしょうか!?

2024年、凍結必至のゴースト退治<バスター>が始まります☆

映画「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」のストーリーにインスパイアされた、“奪われた苺”を取り戻すコラボアフタヌーンティー。

W大阪の映画「ゴーストバスターズ/フローズン・サマー」コラボアフタヌーンティーは、2024年4月30日まで開催中です☆

※写真はすべてイメージです

