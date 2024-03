ノンポリマー＆オーガニックコットン！ナチュラムーン『吸水パッド(羽つき)』

G-Placeのブランド「ナチュラムーン」は、2024年4月5日(金)に軽失禁ケアの新商品『吸水パッド(羽つき)』をEC先行発売します。

G-Place/ナチュラムーン『吸水パッド(羽つき)』

従来のナチュラムーン生理用品シリーズと同様にノンポリマーでの開発に成功し、水分を吸収しても高い通気性が保たれます。

新たに羽つきの仕様となったことでズレにくくなり、アクティブに動きたい方におすすめです。

また、SDGsの実現をめざし『人と環境にやさしいサステナブルな製品』づくりを強く意識し、トップシートに未漂白のオーガニックコットンを採用しており、コットンならではの肌当たりのやわらかさも特徴です。

■多くの女性が悩む<軽失禁>

咳やくしゃみをするなど思いがけず下腹部に力がはいった時、少し尿が漏れてしまう<軽失禁>。

実はさまざまな年代の女性が経験し、悩んでいると言われています。

同社では2011年から「ナチュラムーン」という生理用ナプキンのシリーズを販売していましたが、発売から2年ほど経った頃から“軽失禁をケアする商品が欲しい”と、要望の声が多く寄せられるようになりました。

調査会社の資料によると、軽失禁対策として下着に付けるタイプの「吸水ケア用品」カテゴリーにユーザーの関心と認知が高まっており、ここ数年の売上は全体で約30%伸びているというデータもあります。

■愛用者の声に応えるノンポリマーへのこだわり

ナチュラムーンシリーズは高分子吸収材(石油由来の吸水ポリマー)不使用、かつトップシートが天然コットン100%で、健康志向・自然志向のお客様から評価されています。

今回もシリーズ品と同様の仕様にするべく試作を重ねながら開発を進めていましたが、ノンポリマーで軽失禁ケアのできる吸水製品を作るのはむずかしく、納得した仕上がりになるまでに時間を要しました。

試作の途中で環境負荷の少ない植物由来のポリマーを使った実験も行いましたが、安定せず開発には至らず、ということもありました。

長い間、試作と改良を繰り返しながら、ようやく今回の製品を開発することができました。

■オーガニックコットンへのこだわり ―SDGsの実現をめざす―

製品開発を行うにあたり、SDGsの実現をめざした『人と環境にやさしいサステナブルな製品』づくりを強く意識しました。

肌に直接触れるトップシートの原材料となるコットンにこだわり、無農薬で生産されたオーガニックコットンを採用しています。

オーガニックコットンは生産過程において農薬を使わないため、農薬による生産者への身体負担、土壌環境への負荷がありません。

本製品に採用しているのは、生産量が限られており希少なアメリカ産の高品質のオーガニックコットンで、《Certified to OE Blended Standard 認証》を取得しています。

肌への負担が少なく、やわらかでやさしい肌触りが特徴です。

トップシートはオーガニックコットン

<製品概要>

製品名 : 吸水パッド(23.0cm・30cc吸収)

ブランド名: NaturaMoon(ナチュラムーン)

数量 : 14個入

価格 : 693円(税抜 630円)

原産国 : 韓国

発売日 : 2024年4月5日(金)より公式通販

「グリーンパックス館」にて先行発売/

2024年4月15日(月)より一般発売

公式通販 :

https://www.ngpls.jp

吸水パッド_商品パッケージ

<おすすめの使用シーン>

重い荷物を持ち上げた時、走ったりジャンプをしたりなど軽い運動をした時、咳やくしゃみをした時など、お腹に力が入り腹部に強く圧力がかかることによって起こる軽い尿漏れにお困りの方におすすめです。

<使用上の注意>

・汚れたパッドは早めに取り替えてください。

・お肌に合わないときは医師に相談してください。

・使用後のパッドは個別ラップに包んで捨ててください。

トイレに流さないでください。

