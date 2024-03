大分の石材店が、墓じまいに特化！安東石材店「工期おまかせサービス」

安東石材店は、2023年12月に試験的に提供していた、墓じまいに特化した「工期おまかせサービス」を、2024年3月1日、本格的に提供開始しました。

この新サービスでは、ご供養先への納骨のタイミングに合わせ先にお骨壺をお渡しし、お墓の撤去工事は石材店の工期に合わせて行うため、その分費用を割引されるサービスです。

安東石材店「工期おまかせサービス」

詳細URL:

https://ando-stone.com/hakajimai/

【墓じまい相談数の増加】

近年、全国的に継承者不足による墓じまいが増加しています。

同社が事業を展開している大分県も例外ではありません。

安東石材店では、昨対比129%増加した墓じまいの相談件数に注目しました。

増加の原因として、進学や就職に伴う大分県外への流出や、少子高齢化、核家族化などの継承者不足がその要因とされます。

また、墓じまいは費用負担が大きく、いざ行うとなると行動に移すのに躊躇する、という声を多く聞きます。

そんな皆様の悩みにお応えするため、安東石材店では全国初(同社調べ)となる「工期おまかせサービス」を開始しました。

【工期おまかせサービスの詳細】

供養先への納骨のタイミングに合わせ先にお骨壺をお渡しし、お墓の撤去工事は契約から1年以内の同店のスケジュールに合わせて施工します。

この新サービスを利用いただくと墓じまいの見積り金額(税抜)より10%の割引をします。

【今後の展開】

家族の形が多様化した現代社会においては、お墓の存在が大きな悩みとなり、墓じまいを選択せざるをえない方が今後も増加し続けていくことが予測されます。

安東石材店では、地域社会に寄り添い、墓じまいにかかる負担を軽減することで、お客様の不安を解消し、より良いサービスを提供していく意向です。

今後も地域の実情に合わせたサービス展開を進め、墓じまいに関する課題に積極的に取り組むとのことです。

