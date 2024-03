カルビーとクレープストーンがコラボしたポテトチップス「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ」から、「鰻と炭焼きとうもろこし味」が発売。

じゃがボルダ史上最高の香ばしさを楽しめる商品が、期間限定で登場します!

Calbee+×東京ばな奈「じゃがボルダ 鰻と炭焼きとうもろこし味」

販売期間:2024年3月20日(水祝)頃〜9月頃まで

価格:4袋入り 1,047円(税込)

取扱店:じゃがボルダ JR東京駅 グランスタ東京店(改札内) ※ほか姉妹店でも販売する場合があります

※北海道産とうもろこし100%のスイートコーンパウダーを使用しています

「Calbee+(カルビープラス)」と「東京ばな奈」のコラボレーションによる、進化系ポテトチップス「Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダ」に「鰻と炭焼きとうもろこし味」が春夏限定で再登場。

鰻と焼きとうもろこしという、旨味にあふれる2つの夏の風物詩が出会った「じゃがボルダ」史上最高に香ばしい夏のポテトチップスです!

脂ののった“鰻の蒲焼”からじゅわっと溢れるジューシーな旨味と、炭焼きで引き立てた“北海道とうもろこし”の甘み。

「じゃがボルダ 鰻と炭焼きとうもろこし味」は、そんな2つの味わいを繊細なバランスで組み合わせ、厚切りのポテトチップスに閉じ込めています。

香ばしい鰻の蒲焼の風味が後を引き、こんがりと甘じょっぱい炭焼きとうもろこしの味わいは、やみつきになること間違いなし。

また、味付けは「広尾 小野木(おのぎ)」が監修しています☆

熟練の技術と自由な発想で、日本料理の本質的な「おいしさ」と「楽しさ」を追求している和食の名店です。

さらに、味付けにはカルビーの進化系製法「じっくり旨味がけKGT製法」を採用。

パウダーのみの味付けとは異なり、凝縮した“おいしさのしずく”を厚切りポテトチップスにふきかけて味付けをしています。

この製法により、外はパリッと・中はサクサクの食感なうえ、KGT(K:粉 G:が T:手につきにくい)を実現。

常設店では東京駅でしか手に入らない限定商品で、KGT体験を試してみたくなります!

じゃがボルダ史上最高に香ばしい、鰻と炭火焼とうもろこしの味わいが期間限定で登場。

Calbee+×東京ばな奈「じゃがボルダ 鰻と炭焼きとうもろこし味」は、2023年3月20日頃〜9月頃まで、じゃがボルダ JR東京駅 グランスタ東京店にて販売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 旨みあふれる2つの味が出会う最高の香ばしさ!Calbee+×東京ばな奈「じゃがボルダ 鰻と炭焼きとうもろこし味」 appeared first on Dtimes.