ソニー・クリエイティブプロダクツは、著作権者に許諾を得たファンアート(二次創作)のグッズをオンデマンドで販売・購入できるオンラインストア『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』において、1974年にぬいぐるみメーカーである株式会社セキグチから発売された“モンチッチ”の2024年誕生50周年を記念して、モンチッチたちのファンアートを募集し、随時販売を開始します。

『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』“モンチッチ”ファンアート募集

モンチッチとは?

モンチッチ 男の子

モンチッチ 女の子

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。

その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止しましたが、多くのファンの要望により、1996年より再販を開始。

時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。

世界中のファンに愛され続け2024年には誕生50周年を迎えました。

モンチッチオフィシャルサイト:

https://www.monchhichi.co.jp/about/

「モンチッチ」×「MashRoom Cafe」ファンアート企画

下記のキャラクターのファンアート(イラストや写真)を募集します

・対象キャラクターモンチッチ、ベビチッチ、モンチッチフレンズ

モンチッチ 男の子

モンチッチ 女の子

ベビチッチ 男の子

ベビチッチ 女の子

チムたん

チャム

クマ

タヌタヌ

・募集期間: 2024年3月19日(火)12:00〜2024年4月30日(火)12:00

・販売期間: 2024年3月19日(火)12:00〜2024年6月30日(日)12:00

その他詳細は下記『MashRoom Cafe』内募集ページより確認してください。

募集ページ:

https://mashroomcafe.com/content/35

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “モンチッチ”ファンアート募集!『MashRoom Cafe』 appeared first on Dtimes.