日本初ケタミン点滴＋音楽療法！名古屋麻酔科クリニック 幻覚療法

名古屋麻酔科クリニックは、治療抵抗性うつ病や不安障害、PTSDなどのメンタル疾患に対して幻覚療法(ケタミン点滴+音楽療法)を2024年3月14日より開始しました。

所在地 : 〒464-0837 愛知県名古屋市千種区丘上町2丁目49-4

URL :

https://nagoyamasui.com/

Mail :

mail@nagoyamasui.com

■幻覚療法について

現在、海外ではLSDやMDMA、シロシビンなどの幻覚剤を用いた幻覚療法の研究が盛んにおこなわれています。

最近、LSDについては臨床試験で有望な結果が出たことを受け、米国食品医薬品局(FDA)が画期的治療薬(ブレークスルー治療薬)に指定しました。

また、MDMAやシロシビンについても同様に画期的治療薬(ブレークスルー治療薬)に指定されています。

名古屋麻酔科クリニックは15年前から麻酔科、ペインクリニック、心療内科として診療を行っており、2023年1月よりケタミンクリニックを立ち上げ、幅広いメンタル疾患に対する治療を行ってきました。

過去には、1,500回以上のケタミン点滴治療を実施しており、豊富な経験と知識を蓄積しています。

また、開院当初より夢分析を中心に洞察的な精神分析療法(力動学的精神療法)を行い、これまでに1,000回以上の夢分析を実施しています。

ケタミンは他の幻覚剤とは異なる作用機序を持ち、NMDA受容体拮抗薬として作用し、グルタミン酸系神経伝達を変化させることで幻覚や意識変容を引き起こすと考えられています。

ケタミンによる夢幻覚は副作用の一つともされていますが、無意識層により近づくことができるようになり、心であるその無意識層から社会的な自分へのメッセージという効果とも考えられます。

提供を開始した「幻覚療法(ケタミン点滴+音楽療法)」とは

同院の幻覚療法は、ケタミン点滴と音楽療法(主にアンビエントなどのヒーリング系)の組み合わせによって行われる新しい治療アプローチです。

この組み合わせにより、無意識層にアプローチしやすくなり、意識―無意識の乖離を調整することで心の安定につながる可能性を考えています。

さらに、夢分析の手法を用いた力動学的精神療法を取り入れることで、その効果をより深化させることを試みます。

実際にこの療法を受けた患者からは、多くの方が夢や幻覚体験が増え、またその質がより具体的になったという報告をしています。

結果として、より頭がすっきりする、安定する、楽になるなどの効果が得られています。

この幻覚療法は、従来の治療法では効果が見られなかった患者に対して、新たな治療オプションとして注目されています。

同院では、患者の個々のニーズや状況に合わせた安全かつ効果的な治療を提供しています。

