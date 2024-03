高級「生」食パン専門店『乃が美』は、国内『乃が美』店舗にて、春の訪れを告げる桜と抹茶を組み合わせた新商品『桜あんの抹茶「生」食パン』を店舗及び期間限定にて販売中です。

乃が美『桜あんの抹茶「生」食パン』

■商品名 :桜あんの抹茶「生」食パン

■販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,200円(税込)

■販売期間 :2024年3月25日(月)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

■販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

抹茶を使用した「生」食パン生地で、国産桜葉の塩漬けを混ぜ込んだ桜あんを包みこみ、職人の手で1斤ずつ焼き上げました。

一口食べると、桜の優しい甘さと抹茶の豊かな風味が口いっぱいに広がり、春の訪れを感じさせてくれます。

■こだわりの素材で、至高の味わいを追求

使用している桜あんは、国産桜葉塩漬けと北海道産甜菜糖を使い、豊かな香りと上品な甘さが愉しめるオリジナル桜あんです。

また、抹茶「生」食パン生地には、香り高い抹茶を贅沢に使用し、深みのある味わいに仕上げました。

■大切な方への贈り物にも最適

春らしい華やかな見た目と、上品な味わいの『桜あんの抹茶「生」食パン』は、大切な方への贈り物にも最適です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春の訪れを彩る桜と抹茶の贅沢な出会い!乃が美『桜あんの抹茶「生」食パン』 appeared first on Dtimes.