「走力up！教室」、「体操教室」、「バスケットボール教室」の3種目を実施！ジブラルタ生命「ドリーム・スクール・キャラバン2024」協賛

ジブラルタ生命は、「ドリーム・スクール・キャラバン2024」に協賛します。

2024年のドリーム・スクール・キャラバンは、「走力up!教室」、「体操教室」、「バスケットボール教室」の3種目を実施します。

各教室では、現役プロ選手、元日本代表選手、アスリートやコーチなど、その道のプロフェッショナルの皆さんが講師を務め、素晴らしい技術の披露や、実践的な指導を通じて、“未来を担う子どもたち”を応援します。

教室を通じて、少しでもスポーツを好きになったり、プロの凄さに驚き感動したり、走るタイムが速くなることを体感し喜んだりと、参加する子どもたちに、さまざまな学びや夢のきっかけを提供します。

ドリーム・スクール・キャラバンには、2017年の開始以降、これまで32,000人を超える子どもたちが参加しました。

同社は、今後も本活動を通じて“未来を担う子どもたち”を応援していきます。

授業風景(走力up教室)

授業風景(体操教室)

授業風景(バスケ教室)

■各教室の応募要項等について■

<種目>

「走力up!教室」

「体操教室」

<参加対象>

小学校3〜6年生の児童

<対象人数>※ クラスの人数等に応じて相談

1校あたり 60名程度

<実施期間>※ 詳細な実施日程は当選校と協議のうえ決定

2024年9月〜12月下旬

<種目>

「バスケットボール教室」

<参加対象>

小学校1〜6年生の児童

<対象人数>※ クラスの人数等に応じて相談

1校あたり 80名程度

<実施期間>※ 詳細な実施日程は当選校と協議のうえ決定

2024年9月〜12月下旬

<開催予定地>

別紙「各教室の概要」を参照

<応募締切>

2024年5月31日(金)

<応募方法>

専用応募用紙によるFAX応募

<授業内容>

各教室で行われる授業の内容をわかりやすくお伝えするため、講師が授業を通じて伝えたい想いや、実際に授業を受けた児童や先生方のご感想を、インタビュー形式でまとめた動画を同社ホームページにて紹介しています。

(https://www.gib-life.co.jp/st/about/kouken/kodomo/dream.html)

<応募における備考>

(1) 同社ライフプラン・コンサルタント(LC)が開催予定地の各小学校に専用応募用紙を配布します。

(2) 各教室の概要・開催にご興味をお持ちの方は、各小学校担当のLCまでお問い合わせください。

(3) 本活動は、小学校の特別授業として開催される内容となっています。

(4) 応募の際は、専用応募用紙に必要事項を記入し、各学校長の承認の上、FAXでお申し込みください。

(5) 個人(児童もしくは保護者等)からの申し込みは受け付けていません。

【各教室の概要】

●ドリーム・スクール・キャラバン「走力up!教室」

一流スポーツ選手やプロサッカー選手、そして全国の子どもたち70,000人以上指導してきた実績をもつプロスプリントコーチが“速く走れるコツ”を伝授します。

2023年は、同教室に2,155名の子どもたちが参加し、走力upに挑戦しました。

走力up教室動画

2024年開催予定地:(25道府県)

北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

●ドリーム・スクール・キャラバン「体操教室」

日本代表として数々の大会でメダルを獲得してきたプロならではの指導法で、体操が得意ではない子どもたちにも「できた!」が体験できるサポートをします。

2023年は、同教室に1,125名の子どもたちが参加しました。

体操教室動画

2024年開催予定地:(5都県)

東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、静岡県

●ドリーム・スクール・キャラバン「バスケットボール教室」

現役のプロバスケットボールチームの選手やコーチが一緒に試合をしたり、プロの技術を披露したり、子どもたちにスポーツの楽しさや喜びを伝える授業です。

2023年は、同教室に1,228名の子どもたちが参加しました。

バスケ教室動画

2024年開催予定地:(17県)

岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

