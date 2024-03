ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「アナ」と「エルサ」のチャームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「雪の結晶モチーフ付き2WAYバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「雪の結晶モチーフ付き2WAYバッグ」

© Disney

価格:8,990円(税込)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アナと雪の女王』デザインのバッグ。

ネイビーが基調で大人っぽく、雪の結晶柄を透明色でプリントしています。

また、軽くて持ちやすいポリエステル素材を使用しているのもポイント!

© Disney

生活に溶け込む程よいデザインでコーディネートに合わせやすく、日々の気分を上げてくれます。

使い勝手の良いサイズ感も魅力的☆

© Disney

それから最大の特徴は雪の結晶型のチャーム!

チャームの中央にくるくる回せるラウンドパーツが入っていて、片面には「アナ」と「エルサ」の子供時代、反対面には大人になった「アナ」と「エルサ」の姿が刻印され、10年の月日を表現しています。

トートとショルダーの2通りの使い方が楽しめるのもうれしい。

「アナ」と「エルサ」のチャームがアクセントになっている、ディズニーデザイン「雪の結晶モチーフ付き2WAYバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チャームにはアナとエルサの刻印も!ベルメゾン ディズニー「雪の結晶モチーフ付き2WAYバッグ」 appeared first on Dtimes.