¹Åç¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤Î¿·°æÄ¾¿Í¤¬¤¤¤¤Ê¤êÆ±ÅÀÃÆ¡¡¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÇ¼ÆÀ¡ÖÃ¡¤«¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£Ê£±¿·³ã¤«¤é£Ê£±¹Åç¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤·¤¿£Ä£Æ¿·°æÄ¾¿Í¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢ÈðëîÃæ½ýÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿°ÜÀÒ¤ÎàÍýÍ³á¤ò¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¿·°æ¤Î°ÜÀÒ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¸å¤Î£²£±Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¿·³ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤¬²á·ã²½¤·¤Æ¡¢¿·³ã¤Ï£²£¶Æü¤Ë¡Ö¿·°æÄ¾¿ÍÁª¼ê¤Î°ÜÀÒÈ¯É½¸å¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÆ±Áª¼ê¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¢¹Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤òÈðëîÃæ½ý¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÊ£¿ô³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°¼Á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜ¿Í¤â¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢ºÊ¤ä²ÈÂ²¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç°Õ¸«¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·°æ¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°Âè£µÀá¡Ê£³£°Æü¡Ë¡¢£±¡½£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥Û¡¼¥à¡¦£ÇÂçºåÀï¤Î¸åÈ¾£³£°Ê¬¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î£³Ê¬¸å¡¢ÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£²Ê¬¸å¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éº¸Â¥ß¥É¥ë¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤ÎÁªÂò¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¹Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¹Åç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¡Ö¿·°æ¤¬¤¢¤ó¤À¤±Ã¡¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤ï¡£Î¾Â½³¤ì¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤â¶¯¤¤¡¢»ëÌî¤â¹¤¤¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¡¢»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·°æ¤ÏàËþ³Û²óÅúá¤ò¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£