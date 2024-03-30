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3-5 ¥¹¥¿¥Ë¥ó¥°¥íー¥º(ÌÆ5 À¾Â¼½ßÌé)
3-6 ¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ(²´5 ËÌÂ¼¹¨»Ê)
4-7 ¥Ïー¥Ñー(ÌÆ4 ´äÅÄË¾Íè)
4-8 ¥×¥é¥À¥ê¥¢(²´5 ÃÓÅº¸¬°ì)
5-9 ¥¹¥Æ¥é¥ô¥§¥íー¥Á¥§(²´6 ¼ò°æ³Ø)
5-10 ¥½ー¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹(²´4 ²£»³Éð»Ë)
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