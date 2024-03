親日イタリア人によるロックデュオLittle Boysが3月22日、新曲「GREED」を配信リリースした。「GREED」にエル(Vo)が描いたのは誘惑と罠に溢れた愛の物語であり、互いに求め合う2人の間の争いについて作詞された。作曲は、ドイツはベルリン在住の日本人アーティストSteamaが担当した。最新アルバム『Ricordati che devi morire (Remember That You Have To Die)』での日本人サウンドエンジニアとのコラボに続いて、今作でも日本人クリエイターとの共作が実現したかたちだ。同楽曲に関するエルのコメントを以下にお届けしたい。

■アルバム収録曲「Una rivale」MV撮影エキストラ出演者募集



撮影日:2024年3月31日(日)撮影場所:東京・渋谷某所応募方法:撮影当日までに公式インスタグラム(@littleboysrockstar)にダイレクトメッセージを送ってください■2ndアルバム『Ricordati che devi morire (Remember That You Have To Die)』2023年リリース・Spotify:https://open.spotify.com/album/3vAk4lKAKlEFvlNpGPknwy?si=D6mrAaR3SDi5OC_uMWhTbg・Apple Music:https://music.apple.com/it/album/ricordati-che-devi-morire/1732427660▼収録曲01. Ricordati che devi morire (Remember That You Have To Die)02. SATSUGAI03. Una rivale (A rival)04. La tua ingenuità (Your Naivety)05. Genealogia dell'amore (Genealogy of Love)06. Meglio col tuo cane (Whit your dog)07. ME08. Baby09. Al crocevia (At the crossroads)10. Fetish11. Un nemico (An enemy)12. Se preferisci (If you prefer)13. Ho bisogno di te (I Need You)*カッコ内は英題