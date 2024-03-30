【PHOTO】“ヒョリン＆ボラのユニット”SISTAR19「KCON」のため香港へ出国（動画あり）
30日午後、ヒョリン＆ボラのユニットSISTAR19が「KCON HONG KONG 2024」に出演するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて香港へ出国した。
30日（土）、31日（日）の2日間にわたり香港のアジアワールド・エキスポで開催される「KCON HONG KONG 2024」には、SISTAR19、Highlight、DAY6、IZ*ONE出身のチェ・イェナ、aespa、ATEEZ、TEMPEST、VIVIZ、WayV、xikers、BOYNEXTDOOR、TWS、ZEROBASEONE、JO1らが出演する。
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・SISTAR19のカムバックをソユも応援！ITZYからRIIZEメンバーまで続々…豪華コラボ動画が話題に
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