ヒルトン東京の2階にある日本料理「十二颯」にて、華やかなランチにぴったりの手巻きすしランチプランが登場。

テーブルで楽しむピクニック気分になれるオリジナルのすしメニューに、デザートもセットになったランチが期間限定で楽しめます!

ヒルトン東京「十二颯」手巻きすしランチプラン

期間:2024年5月7日(火)〜2024年7月4日(木)

営業時間:11:30〜15:00(L.O.14:30)

料金:1人 7,800円 ※税金・サービス料込、要予約、数量限定

会場:日本料理「十二颯」(ヒルトン東京2F)

メニュー:

「かご盛り前菜」

「手巻きすしセット」

・鮪、イクラ、海老、白身を含む11種類

・がり、梅肉、エビオボロなどのトッピング6種類

・海苔、シャリ2種類

・赤だし

「紫陽花パフェ&花茶」

世界展開を続けるホテルチェーン「ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ」のホテルであるヒルトン東京。

充実した施設と、“ヒルトンスタンダード”といわれる高水準のサービスを誇る、ファーストクラスのホテルです。

ヒルトン東京2階 日本料理「十二颯」

そんなヒルトン東京2階の日本料理「十二颯」では、2024年5月7日〜7月4日まで、手巻きすしランチプランを1人 7,800円で提供。

鮪や蟹、イクラなど11種類のすしネタに、赤酢と白酢2種類のすし飯が楽しめます。

さらに、かご盛りで用意する養老豆腐やミニサラダなどの前菜に、紫陽花パフェもセットになったランチです!

テーブル上でピクニック気分を楽しむような、華やいだランチタイムを演出する手巻きすしランチは、良いものをちょっとずつ楽しみたいおとなの女性に贈る新提案。

海苔にすし飯を乗せた後は、好みのすしネタに梅肉やエビオボロなどをトッピングして、自分だけのオリジナル手巻きすしを楽しめます。

「紫陽花パフェ」とヒルトン東京特製花茶

食後には、巨峰シャーベットやゼリーでご用意する鮮やかな紫色の「紫陽花パフェ」と、ヒルトン東京特製花茶を用意。

1人でインドアのお花見感覚で楽しんだり、友人と優雅に会食したりなど、様々なシーンで利用できます☆

日本料理「十二颯」寿司料理長 中村 英俊(なかむら ひでとし)

1993年 熊本県の老舗京料理、江戸前鮨店「亀八鮨」で修行を開始した中村は、魚の扱いやにぎり、接客などの基本を学び、1998年に開催された「すし技術コンテスト九州大会」において準優勝。

その後2002年に三國清三氏プロデュースの「セントラルミクニ 三九二寿司」に入社、2004年には副料理長に昇格しました。

大阪すし店舗の関東地区統括料理長を経て、2015年、ヒルトン東京 日本料理「十二颯」寿司料理長に就任しました。※2020年すし料理専門料理師免許を取得。

ピクニック気分でオリジナルの手巻きすしを楽しめるランチプラン。

ヒルトン東京の「十二颯」手巻きすしランチプランは、2024年5月7日から2024年7月4日まで提供です!

