サントリー社「翠ジンソーダ」との相性にこだわった！国分関信越「KANPAI POTATO 翠ジンソーダ専用」

国分関信越は、「KANPAI POTATO 翠ジンソーダ専用」を発売します。

商品名 :KANPAI POTATO 翠ジンソーダ専用(柚子・緑茶・生姜味)

内容量 :50g

希望小売価格:180円(税別)

賞味期間 :150日

商品コメント:和素材(柚子・緑茶・生姜)を使用した爽やかな味わいです。

「翠ジンソーダ」と合わせることで、お互いの美味しさが強調されます。

発売日

東日本エリア:2024年3月20日(水)

西日本エリア:2024年4月24日(水)

開発背景

新しい生活様式が浸透するなかで、自宅でお酒とおつまみを楽しむ“家飲み”が定着したことや、ポテトチップスがお酒のおつまみとして食べられる機会が増加傾向にあることに着目し、2023年2月、4種類のラインアップで誕生した「KANPAI POTATO」。

それぞれのお酒にあった“専用”のおつまみポテトチップスとしてご好評いただき、今回はサントリー社「翠ジンソーダ」との相性にこだわった、お酒売り場専用(※)の商品を開発し、5種類のラインアップとしました。

※本製品は未成年飲酒防止の観点からお酒売り場のみでの販売とさせていただきます。

商品特長

「翠ジンソーダ」の特長となる和素材(柚子・緑茶・生姜)のシーズニングと、ジンの特徴香であるジュニパーベリーの香りをプラスしました。

また、ウェーブカット状のチップスを採用することで、シーズニングが良く絡み、お酒のお供になるしっかりとした味わいに仕上げました。

パッケージ裏面には、国分グループが資本業務提携するユーロフィンQKEN株式会社の分析データをもとにした“味わいグラフ”で、最適なペアリングを表現しました。

味わいグラフ

