SBI大学院大学をeラーニング化！リスクモンスター「MBA独習」シリーズ3コース

リスクモンスターは、2024年3月26日(火)より、「MBA独習 企業経営と会社法」など3コースの提供を開始します。

リスクモンスター「MBA独習」シリーズ3コース

「MBA独習」シリーズは、SBI大学院大学(本社:東京都港区、理事長:北尾 吉孝)が提供するMBA授業(独習ゼミ)をeラーニング化したコンテンツです。

WEB上でMBAの授業を手軽に受講することができ、ビジネススキル向上に繋げることができます。

今回、「MBA独習」シリーズの中から、「よくわかる会計(財務・管理)」、「ビジネス課題の解決技法」、「企業経営と会社法」の3コースを、『サイバックスUniv.』で提供します。

SBI大学院大学のMBA授業を、自宅学習や通勤中のスマホ学習など、すき間時間で手軽に体験することができ、ビジネスリーダーに必要な知識の習得に役立てます。

既にリリース済みの3コース「ビジネスモデル思考」、「組織論概説」、「よくわかるビジネス経済」も好評提供中です。

コース紹介

1.MBA独習 よくわかる会計(財務・管理)

標準学習時間:22.5時間

受講料 :66,000円(税込)

対象 :管理職

コース概要 :

会社が生き残っていくためには、2つのマネジメントが必要になります。

1つは、「事業自体のマネジメント」、そしてもう1つは、「財務・会計のマネジメント」です。

そのどちらが欠けても、会社は生存することができません。

本講ではプロジェクトに関与する多くのマネージャーにとって欠かすことのできない「財務・会計のマネジメント」にスポットを当て、その中で必要とされる「実務的、実践的なアカウンティング」を取り扱います。

2. MBA独習 ビジネス課題の解決技法

標準学習時間:22.5時間

受講料 :66,000円(税込)

対象 :管理職

コース概要 :

問題解決力は、会社経営やプロジェクト管理、更に人生の様々な場面で必ず必要となる技術です。

そのことを理解した上で、最初に「問題とは何か」に対する正しい理解力を築き、何故その問題が起こったのか品質管理ツールなどの分析技法を用いながら原因分析を行います。

また、優先順位付けの思考にも触れ、講義後の事例研究で習熟度を高められるように解説します。

特にテクニックだけではなく考える力の養成にも重点を置いています。

3.MBA独習 企業経営と会社法

標準学習時間:19.5時間

受講料 :66,000円(税込)

対象 :管理職

コース概要 :

近時、粉飾決算等の企業不祥事が後を絶ちません。

その重要な原因は、会社のコーポレートガバナンスの不備にあるとよく指摘されています。

そうした不祥事を未然に防止する為に、経営者にはコンプライアンス意識を持つのみならず、企業全体のコーポレートガバナンスシステムの構築も要請されています。

そこで、本講義では、企業経営にとって最も重要な法律の一つである会社法をメインに解説しています。

会社法は会社を取り巻くステークホルダー間の利害関係を調整し、健全な企業活動を可能にすることを目的とする法律です。

本講義では、主として起業・設立、コーポレートガバナンス、コーポレートファイナンス、M&A等を含む会社法規制の基本を解釈した上で、実務上関心のあるテーマを抽出し、その関連判例を分析します。

また、現行会社法とその動向を踏まえ、法のあるべき姿を考えると同時に、戦略法務的観点から企業としてどう行動すべきかという「ビジネス・プランニング」的な検討も行います。

