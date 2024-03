北海道美幌町では、ふるさと納税を通してより多くの方に美幌町の魅力を知っていただくため、美幌町ふるさと納税応援サイトから地域特産品の紹介をしています。

今回は、美幌町ふるさと納税の返礼品ランキング、上位3位の特産品を紹介します!

北海道美幌町「ふるさと納税返礼品」ランキング

【「北海道産ブランド牛の赤身800g・切り落とし200gセット」】

北海道産ブランド牛の赤身800g・切り落とし200gセット

北海道の大地で、のびのびと健康に育てられた赤身牛肉「キタウシリ」。

北海道「キタ」と、牛「ウシ」に、アイヌ語の大地「モシリ」を組み合わせたブランド牛です。

安全・安心でおいしい牛肉づくりを徹底的に追求し、ブランド牛と呼ばれるのにふさわしい品質を高めている「キタウシリ」を美幌町の老舗精肉店「田村精肉店」が確かな目と技術で厳選、加工。

すき焼きやしゃぶしゃぶにぴったりの返礼品として大人気です。

返礼品詳細:

https://furusato-bihoro.jp/henrei/2331/

料理レシピ:

https://furusato-bihoro.jp/recipe/2927/

【「美幌産玉ねぎ L 20kg」】

美幌産玉ねぎ L 20kg

ずっしりと重くて、肉厚。

身が白く、色つやがいい美幌産玉ねぎは、玉ねぎ生産量が日本一の北海道でも、品質の良さで消費者や市場関係者から高く評価されています。

北海道の東側、オホーツク地域にある美幌町は、一日の寒暖差が大きく、雨が少ない気候なので、玉ねぎの栽培に適した地域です。

生産者が大切に育て、自信を持って送り出す「美幌産玉ねぎ」をぜひお召し上がりください。

返礼品詳細:

https://furusato-bihoro.jp/henrei/152/

料理レシピ:

https://furusato-bihoro.jp/recipe/1005/

【「春アスパラ 2L 1kg」】

春アスパラ 2L 1kg

ハウス内で太陽の光をたっぷりと浴びているので緑色が濃く、香りも豊かです。

昼夜の寒暖差が大きい美幌町では、夜の間に水分がアスパラガスの茎に送り込まれます。

夜明けとともに収穫し、刈ったときに滴がトロンとしたたるほどみずみずしいアスパラガスをその日のうちに選別して新鮮なまま発送しています。

返礼品詳細:

https://furusato-bihoro.jp/henrei/138/

料理レシピ:

https://furusato-bihoro.jp/recipe/1011/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ランキング更新!北海道美幌町「ふるさと納税返礼品」 appeared first on Dtimes.