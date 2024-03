モデルでタレントのローラが30日、自身のインスタグラムを更新。34歳の誕生日を迎えたことを報告し、両親に感謝するとともに幼少期ショットを披露した。

この日34歳の誕生日を迎えたローラは「ぱぱ、まま、地球に産んでくれて、ありがとう 今が、1番しあわせだよっ!!! I love you!!!!」とつづると、幼少期の双子の兄と自身の2ショットと、自身のショットをアップした。

「Happy birthday to me and my twin brother」とつづった。

ローラの投稿に、フォロワーからは「めんこいね〜愛らしさは今も変わらずだよ」「かわいい〜ずーっと憧れです おめでとうございます」「ローラこんにちは。素敵な写真・想い出ありがとう。こちらこそローラと出逢わさせてくれてありがとう」「ローラちゃん笑顔が変わらない」といった祝福やコメントが寄せられている。