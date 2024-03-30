Åê¼ê·Ð¸³¤ï¤º¤«£³Ç¯¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹âÂ´°éÀ®¥É¥é6¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡×µÞÀ®Ä¹Ãæ¡¡¿©»ö¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¡¡¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¶µ¤¨¤¬¤¤¤¢¤ë¡×±¦ÏÓ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¢Æ£¸¶ÂçæÆÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë150¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£30Æü¤Ï¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢ÊÑ²½µå¤ò´Þ¤á¤Æ26µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ¹â»þÂå¤ËºÇÂ®149¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿±¦ÏÓ¡£Åê¼ê·Ð¸³¤Ï¹â¹»£±Ç¯¤«¤é¤ÈÃ»¤¤¤¬¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¿¤Ó¤·¤í½½Ê¬¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é¤ï¤º¤«3¥«·î¤ÇºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤¬140Á°È¾¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®¤â1µå½Ð¤¿¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖºÇ¶á¤º¤Ã¤È140¥¥íÃæÈ×¤«¤é¸åÈ¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1Æü3¿©¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò5¿©¤Ë¤·¤¿¡£±üÂ¼4·³¥Õ¥¡¡¼¥àÅê¼ê¥³¡¼¥ÁÊäº´¤Ï¡ÖºÇ½é¡¢¾®¤µ¤¤Ãã¤ï¤ó¤Ç¤´ÈÓ¤ò¤Ä¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤í¤Ã¤Æ¤è¤½¤Ã¤Æ¡£¥¦¥¨¡¼¥È¤â·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£ÆþÎÀ»þ¤ÎÂÎ½Å¤è¤ê7¥¥íÁý¤¨¤Æ70¥¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Åêµå¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â¹»»þÂå¤è¤êÁ´Á³°ã¤¦¡£»Ø¤Î¤«¤«¤ê¶ñ¹ç¡¢²¼È¾¿È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤µå¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ£¸¶¤â¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë±üÂ¼¥³¡¼¥ÁÊäº´¤Ï¡ÖµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤ÅÁ¤ï¤ë¡£ÁÇÄ¾¤À¤·¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÈÊÖ»ö¤òÂç¤¤¤À¼¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤À¤¤¤Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡150¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Öº£¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ä´»Ò¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¤Ë¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤é·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ØÆ®»Ö¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë