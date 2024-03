カステラとバウムクーヘンの融合！農業法人深作農園「かすてらバウムクーヘン」

農業法人深作農園有限会社は、今回、運営する「FarmkuchenFukasaku(ファームクーヘン・フカサク)」にて、農家だからこそできる素材にこだわった、「かすてらバウムクーヘン」を世界で初めて開発し販売します。

カステラのコクと弾力、一層一層焼き上げるバウムクーヘンのしっとり感。

両方の魅力を一緒に味わえるカステラバウムクーヘンです。

農業法人深作農園「かすてらバウムクーヘン」

商品名 : かすてらバウムクーヘン

発売日 : 2024年3月21日

価格 : 1,480円 税込み

販売ルート: ファームクーヘンフカサク店舗 自社ネットショップ

URL :

https://www.fukasaku-farm.com/

【かすてらバウムクーヘン】

鶏卵生産量日本一(※1)の茨城県産の卵の中でも、黄身や白身の盛り上がりの高さも良く見た目も味も良い

赤玉鶏の王者の代名詞をもつ「ボリスブラウン」の生みたて卵を贅沢に使用。

かすてらバウムクーヘン2

理想のバウムクーヘン型のカステラを追求した結果、通常のバウムクーヘンの約2倍以上の黄身を使用し、1層1層は2倍程にふっくらと仕上がりました。

ベーキングパウダー等の膨張剤など余計なものを一切使わず、卵の力のみで膨らみ焼き上げるからこそ卵のうま味やコクを十分に感じることができる仕上がりになりました。

かすてらバウムクーヘン4

カステラをバウムクーヘン状に焼き上げていくのは、一般的なバウムクーヘンと生地と性質が異なりとても濃厚な生地なので、毎回均等に生地棒全面につけるにも苦労し付けすぎて途中ではがれて落ちたり生地がかたより層がきれいにならない等非常に繊細で高い技術が必要でした。

素材から焼き上げるまで、手間と時間を惜しまず、丹念に作り上げ、最後にカステラならではのザラメをまとった和のカステラと洋のバウムクーヘンの世界初の和洋折衷「かすてらバウムクーヘン」は口いっぱいに濃厚な卵のうま味とコクが広がり、カステラのふわふわ生地と表面のザクザクの食感がやみつきになります。

かすてらバウムクーヘン5

※1. 農林水産省鶏卵流通統計調査結果より

