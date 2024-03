ワキを爽やかに保つワキ用美容液！ハーバー研究所『爽やかデオセラム』

ハーバー研究所は、夏の悩みに対応し、ワキを爽やかに保つワキ用美容液『爽やかデオセラム』を、2024年5月21日(火)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『爽やかデオセラム』

商品名 : 爽やかデオセラム

容量・価格: 30g 1,650円(税込)

『爽やかデオセラム』は、夏の暑さで不快になりがちなワキをひんやりさらさら肌に保つジェルタイプのワキ用美容液です。

マルトデキストリン※1、天然ブルーローズウォーター※2、紅茶エキス※3、マテ茶発酵エキス※4、ヨモギ葉エキス※5が汗や臭いが気になるワキをケア、さらりと肌に密着して一日中爽やかさが続きます。

ひんやりミント※6の清涼感とすっきりした香りで気分もリフレッシュできます。

商品特長 :

◎臭い、汗皮脂ケア成分として、マルトデキストリン※1、天然ブルーローズウォーター※2、紅茶エキス※3、マテ茶発酵エキス※4、ヨモギ葉エキス※5、クロルヒドロキシAlを配合。

◎べたつき感がなく、肌なじみの良いテクスチャー。

なじませた後、さらさらのパウダー※7に変化しワキを爽やかに保ちます。

◎即効性メントール※8と持続性メントール※9を配合。

塗った瞬間ひんやり心地よさが広がり、時間が経っても汗に反応して爽快感が続きます。

◎ひんやりミント※6の清涼感と爽やかな香り。

使用方法 :

適量を手に取り、ワキの下に薄く伸ばしてください。

※お使いの際は衣服等につかないようご注意ください。

※なくなり次第終了となります。

※1〜7皮膚コンディショニング成分

※2ハイブリッドローズ花水

※3チャ葉エキス

※4乳酸桿菌/マテチャ葉発酵液

※6ハッカ葉油/香料

※7シリカ

※8メントール(清涼成分)

※9乳酸メンチル(清涼成分)

