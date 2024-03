紀伊観光物産は、新商品『パンダ小丸せんべい』を和歌山県内の取扱店舗並びにオンラインストア(Pay ID)にて発売しました。

紀伊観光物産『パンダ小丸せんべい』

商品名 :パンダ小丸せんべい

販売価格:1,300円(税込)/40枚入(アソート)

販売箇所:大型総合観光施設・和歌山県内各旅館・ホテル売店・道の駅・

高速道路SA・PA、駅売店

インパクトのあるパンダ型パッケージがとても可愛いです。

せんべいは海老・ごま・醤油味の計40枚アソートで入っているのでいろいろなシーンに合わせて贈り物に最適です。

香ばしい香りと音、歯ごたえを楽しめます。

焼いて揚げたおせんべいの香ばしいサクサク感は絶品です。

そして一個一個、個包装になっているのでシェアがしやすいです。

ご家族やご友人への手土産にはもちろん、自分のご褒美などに是非、紀伊観光物産のお菓子を楽しめます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パンダの可愛い箱にせんべい3味アソートボックス!紀伊観光物産『パンダ小丸せんべい』 appeared first on Dtimes.