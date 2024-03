バンプレストが展開する、アミューズメント専用景品に「クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ」が登場。

ガシャポンで人気の『クレヨンしんちゃん まちぼうけ』シリーズフィギュアが、温かみある存在感や手触りの良さを感じられる”ぬいぐるみ”として展開されます。

バンプレスト「クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ」

登場時期:2024年4月より順次

登場店舗:全国のアミューズメント施設

※取扱いのない店舗もあります

発売元:株式会社BANDAI SPIRITS

ガシャポンで人気のカプセルトイ『クレヨンしんちゃん まちぼうけ』シリーズがぬいぐるみになってアミューズメント専用景品に登場。

「ずっとあなたを待っている…」をコンセプトとした、儚いかわいさが詰まったフィギュアのデザインがぬいぐるみで表現されています。

ぬいぐるみならではの温かみある存在感や手触りの良さを感じられるグッズで、それぞれキャラクターの顔の表情や座ったポーズなどこだわった作りになっているのがポイントです。

ぬいぐるみは4月より3か月連続で「しんちゃん」と「かざまくん」、「マサオくん」と「ボーちゃん」、「ネネちゃん」と「シロ」がラインナップ。

ちょこんと座らせたり、全て揃えて並べたりするほか、ガシャポンの『クレヨンしんちゃん まちぼうけ』シリーズと一緒に飾って写真撮影が楽しめるぬいぐるみです☆

クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ〜しんちゃんとかざまくん〜

登場予定時期:2024年4月

種類:全2種(しんちゃん、かざまくん)

サイズ:約21cm

『クレヨンしんちゃん』の主人公である、「しんちゃん」こと「野原しんのすけ」と、お友だち「風間くん」のぬいぐるみ。

目を細める「しんちゃん」と、眉間にしわを寄せる「風間くん」の表情に注目です。

クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ〜マサオくんとボーちゃん〜

登場予定時期:2024年5月

種類:全2種(マサオくん、ボーちゃん)

サイズ:約22cm

気が弱く、泣き虫な「マサオくん」と、いつもぼーっとしている無口な「ボーちゃん」のぬいぐるみ。

個性の光る「マサオくん」の髪型と「ボーちゃん」の表情もしっかり再現されています。

クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ〜シロとネネちゃん〜

登場予定時期:2024年6月

種類:全2種(シロ、ネネちゃん)

サイズ:約20cm

野原家の犬「シロ」と、ちょっとおませな、明るくかわいい女の子「ネネちゃん」が、2024年6月より登場。

ちょっぴり首をかしげた「シロ」と、膝を抱えて険しい表情をする「ネネちゃん」の姿がかわいい☆

ぬいぐるみならではの温かみある存在感や手触りの良さを感じられる「しんちゃん」や「シロ」をデザインしたアミューズメント専用景品。

全国のアミューズメント施設に2024年4月より順次登場する「クレヨンしんちゃん もふぐっと まちぼうけぬいぐるみ」の紹介でした☆

