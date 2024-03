洗いながら角質ケアができるボディ用洗浄料！ハーバー研究所『ボディウォッシュ＆スクラブ』

ハーバー研究所は、洗いながら角質ケアもできる1本で2つ機能をもつボディ用スクラブ洗浄料『ボディウォッシュ&スクラブ』を、2024年5月21日(火)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『ボディウォッシュ&スクラブ』

商品名 :ボディウォッシュ&スクラブ

容量・価格:200g 2,200円(税込)

『ボディウォッシュ&スクラブ』は、夏の肌をやさしく、ツルツル肌に洗い上げるボディ用スクラブ洗浄料です。

ソフトな肌あたりのこんにゃくスクラブ※1と保湿成分のアロエエキス※2やスクワラン※3、ワイルドタイムエキス、オタネニンジン根エキス、マヨラナ葉エキスを配合。

洗うだけでくすみやカサつきの原因となる古い角質を無理なく取り除き、すべすべの柔らか肌に導きます。

すっきりリフレッシュできるミントと柑橘ミックスの爽やかな香りです。

商品特長 :

◎ソフトな肌あたりのこんにゃくスクラブ※1が角質ケアもしながら夏のべたついた肌をスッキリ洗い上げます。

くすみやカサつきの原因となる古い角質を無理なく取り除き、ツルツルの肌に整えます。

◎自然由来の「こんにゃくスクラブ※1」のみを使用。

ぷにぷにと弾力のあるスクラブで肌をキズつけにくく、やさしい使い心地です。

毛穴の奥から古い角質や角栓、汚れをしっかり吸着し、洗い流すとすっきりすべすべの柔らか肌に。

敏感肌の方もお使いいただきやすいスクラブです。

◎ジェルタイプなので肌あたりがよく、粒が肌にあたる痛さもほとんどありません。

◎保湿成分であるアロエエキス※2やスクワラン※3、ワイルドタイムエキス、オタネニンジン根エキス、マヨラナ葉エキスを配合し、角質のゴワツキを防ぎ、ツルツル肌に導きます。

◎お風呂場でも使いやすいチューブタイプ。

◎ミントと柑橘ミックスの爽やかなクールシトラスの香り。

使用方法 :

濡れた肌に適量をとり、手のひら全体を使って円を描くようにやさしくマッサージし洗い流します。

週1回程度の使用をおすすめします。

※なくなり次第終了となります。

※1 グルコマンナン(スクラブ剤)

※2 アロエベラ葉エキス(保湿成分)

※3 保湿成分

