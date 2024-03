横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズの「コンパス」にて、九州・長崎の美食を堪能できる「グルメパレット〜九州・長崎フェア〜」を開催。

“幻の高級魚”「クエ」や「長崎和牛」など旬の高級食材に、ご当地グルメ「ちゃんぽん」「皿うどん」も堪能でき、クラフトビールも長崎づくしな内容です!

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「グルメパレット〜九州・長崎フェア〜」

期間:2024年4月8日(月)〜2024年6月30日(日)

時間:

<ランチ>11:30〜15:30 (最終入店 14:30)

<ディナー>平日17:30〜21:30 (最終入店 20:30)、土日祝 17:00〜21:30 (最終入店 20:30)

※120分制(90 分ラストオーダー、平日ディナーは時間制なし)

料金:

<ランチ>平日 大人 5,500円、子供 2,750円、シニア 4,400円

<ランチ>土日祝 大人 8,000円、子供 4,00円、シニア 6,400円

<ディナー>全日 大人 8,000円、子供 4,00円、シニア 6,400円

※子供は4才から小学生

※土日祝ランチはディナーメニューと同額

※ゴールデンウィーク期間4月27日(土)〜5月6日(月祝)は特別料金

※5月3日(金祝)〜5月6日(月祝)4日間はコンパス前広場にて、お子様お楽しみコーナーを開催予定

場所:オールデイブッフェ「コンパス」2F

予約・問い合わせ:レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは、九州・長崎の美食を存分に味わえる「九州・長崎フェア」を開催。

2024年4月8日〜2024年6月30日まで、オールデイブッフェ「コンパス」に厳選された美食の数々が登場します!

三方を海に囲まれた長崎県は、様々な異国文化を取り入れ発展した「九州の食の宝庫」

そんな長崎県の旬の食材や郷土料理などを求めて、「コンパス」のシェフ當間が赴き、厳選した料理の数々が提供されます☆

グルメパレット〜九州・長崎フェア〜 メニュー

卓袱料理 豚の角煮

長崎グルメ(★ディナー限定):

・諫美豚の低温ロースト ゆうこうネギ塩ポン酢ジュレ

・川添酢造クロモジ黒酢を使った真鯵の軽い酢締め

・長崎一番の柚子蒲鉾とクリームチーズ

・西海カタクチイワシの南蛮漬け

・あご出汁を使った冷製茶わん蒸し

・山菜と筍、キノコのマリネ 山中商店うまくち醬油の香り

★オードブルプレートA(鯵、ホタルイカ、柚子蒲鉾)

★オードブルプレートB(諫美豚、日向鶏、山菜マリネ)

・卓袱(しっぽく)料理 豚の角煮

・卓袱(しっぽく)料理 ハトシ

・トルコライス

★西海うず潮カキクリームコロッケ クーリードトマトソース

・松浦のアジフライ 長崎漬物入りタルタルソース添え

・ポテトと二色アスパラのグラチネ 柚子胡椒香るオランデーズソース

・ミニ佐世保バーガー コンパススタイル

★佐世保レモンステーキ長崎和牛〜陶板焼きにて〜 (1人1食限定)

★クエのブレゼ ゆうこう香るヴェルモットソース 季節の野菜添え (1人1食限定)

・南島原ヒロコさんのトマトとアサリのペペロンチーノ

・山中商店うまくち醤油 チキンと山菜の和風スパ 柚子胡椒添え

・天洋丸 エタリの塩辛とオリーブのピザ

・山中商店 うまくち醤油を使ったとろろそば(冷)

・五島うどん あご出汁、ねぎ、生姜、うずらの卵 〜紙鍋にて〜

・ちゃんぽん

・皿うどん

・角煮そぼろまん

・日向鶏の柔らか蒸し 天洋丸ニボサンバルを使ったタレで

・長崎一番 蟹つみれと海老のチリソース煮

★カラスミと彩り大根

・卓袱料理 白大福豆の蜜煮

・諫早市 郷土料理 ぬっぺ

・郷土料理 浦上そぼろ

・雲仙 郷土料理 じてんしゃ飯の焼きおにぎり茶漬け

・自家製胡瓜の浅漬け 長崎名産 めし泥棒添え

★寿司 本まぐろ トロの華(1人1食限定)

★寿司 イサキ/アジ

・天ぷら きびなご

・長崎県産 ぶりのつみれ汁

・島原かんざらし〜フルーツと緑茶のゼリー

・ミルクセーキ 黒糖タピオカ

・あまおうパンナコッタ 川添酢造いちご酢ジュレ

・さとむら牧場クリームチーズのムース 柑橘ソース

・長崎文旦堂 カステラ

・キッズ佐世保バーガーフライドポテト添え

※その他、九州地方の料理やコンパス自慢の和洋中のオリジナルメニューも各種用意

※一部ランチまたはディナー限定メニューを含みます

飲み物:長崎県の酒造「今里酒造」や壱岐島「重家酒造」の日本酒や焼酎、壱岐島のクラフトビールメーカー「ISLAND BREWERY」のビール、西海市の「川添酢造」の“飲む酢”、“酢らり西海うめ”など、長崎県を中心としたお酒やソフトドリンクを用意

※アップルジュース/ウーロン茶/コーヒー/紅茶などはドリンクサービスカウンターにて用意

「グルメパレット〜九州・長崎フェア〜」に登場する美食の数々は、長崎の旬の素材や郷土料理を取り入れたメニューがたっぷり!

佐世保発祥グルメの「佐世保レモンステーキ」は、「長崎和牛」を使用してアツアツの陶板での提供です。

佐世保レモンステーキ長崎和牛

「長崎和牛」は、肉本来の旨みを持つ赤身と、まろやかな味わいの脂身のバランスが絶妙。

レモン果汁たっぷりの醤油風味のソースで、レモンステーキとしてさっぱりといただきます☆

クエのブレゼ ゆうこう香るヴェルモットソース

長崎県のクエを蒸し煮にした「クエのブレゼ」は、淡白ながら脂がのったクエのうま味がたっぷり。

うま味の詰まった出汁と、幻の果実といわれる長崎県産の柑橘「ゆうこう」を使用したこだわりのソースが、決め手の一品です。

また、長崎県はクエの漁獲量日本一を誇ります☆

「松浦のアジフライ」は、水揚げ量日本一の松浦産の新鮮な鯵を使用。

サクサクに揚がったアジフライを、特製タルタルソースで楽しめます。

ミニ佐世保バーガー(コンパススタイル)

とんかつ・ピラフ・スパゲッティを同時に楽しめる「トルコライス」や、米海軍基地から広まった食べやすいサイズの「ミニ佐世保バーガー(コンパススタイル)」など、ご当地グルメも多彩です!

長崎ならではの卓袱料理や名物「ちゃんぽん」「皿うどん」、日本三大うどん「五島うどん」に加え、デザートも長崎グルメがラインナップ。

長崎ならではのスイーツも盛りだくさん

フルーツと抹茶のお団子を甘さ控えめの蜜を絡めて食べる、島原市の伝統的なスイーツ「かんざらし」や、“長崎文旦堂”の手焼きの「カステラ」などを用意しています。

飲み物も長崎を代表する日本酒や焼酎、クラフトビールなどを取りそろえ、郷土料理や旬の食材とともに堪能できる内容です☆

コンパスシェフの長崎視察記

シェフ當間が九州の魅力あふれる食を求め、新鮮な食材が豊富な長崎へ。

雲仙市橘湾でカタクチイワシを漁捕する「蠹畦隆檗廚任蓮⇔鼠のアクセントとして使用する“エタリの塩辛”や“ニボサンバル”が紹介されました。

また、醤油と味噌の造元「蟷鈎羮ε后廚睨問し、長崎の食材に合う手作りの醤油を吟味。

安心安全な蒲鉾を作り続ける老舗蒲鉾店「長崎一番」や、他にはない自然な味わいと評判が高い牛乳を扱う佐世保市の「さとむら牧場」にも訪問しています。

生産者のみなさまと直にふれあいながら、食材を精選しました。

グルメパレット〜九州・長崎フェア〜 プレゼント企画

内容:

長崎マリオットホテル宿泊券 2組4名

長崎のおすすめ詰め合わせ 6名

オールデイブッフェ「コンパス」で長崎の美食を堪能した応募者の中から、豪華プレゼントが抽選で当たるプレゼント企画も開催。

2024年1月にオープンし、西九州新幹線の始発駅 長崎駅に隣接する「長崎マリオットホテル」の宿泊券や、日本橋「長崎館」おすすめの長崎物産品の詰め合わせが当たります!

旬のご当地食材や数々の郷土料理など、長崎ならではの美食を存分に堪能できるグルメフェア。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「グルメパレット〜九州・長崎フェア〜」は、2024年4月8日〜2024年6月30日まで開催です☆

※記載の料金にはサービス料(15%)と税金が含まれます

※仕入れの状況により一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください

※写真はイメージです

